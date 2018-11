Pokémon Go - Legendäre Psycho-Pokemon Cresselia bald in Raid-Kämpfen anzutreffen

Ab sofort könnt ihr das legendäre Psycho-Pokémon Cresselia innerhalb eines Raids bekämpfen und mit etwas Glück sogar fangen.

Der gestrige Dienstag war vorerst der letzte Tag, an dem Trainer in Pokémon Go die Möglichkeit hatten, den legendären Raid-Boss Giratina zu fangen.

Giratina, das erste legendäre Pokémon vom Typ Geist und Drache aus der vierten Generation, kann nun nicht mehr gefangen werden. Das Pokémon ist jetzt durch das Psycho-Pokémon Cresselia aus der Sinnoh-Region ersetzt worden. Cresselia ist erstmals in Pokémon Diamant und Perl eingeführt worden und kann von Spielern weltweit in Raid-Kämpfen gefangen werden

Wann kann Cresselia gefangen werden?

Cresselia kann vom 20. November 2018 bis zum 18. Dezember 2018 von euch in Pokémon Go gefangen werden.

"Nutze die Chance, dieses Legendäre Pokémon zu fangen, bevor es sich wieder in seinen Schrein zurückzieht. Allzeit sichere und schöne Entdreckungsreisen!"

Wie üblich müsst ihr euch im Vorfeld allerdings mit mehreren Spielern zusammenschließen und zu einer Arena gehen, in dem ein Cresselia-Raid stattfindet. Hier könnt ihr das Pokémon zu einem Kampf herausfordern. Wenn es euch gelingt, dieses erfolgreich zu besiegen, erhaltet ihr eine Handvoll Premierballs sowie eine Chance Cresselia zu fangen.

