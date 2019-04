Pokémon Go - Legendäre Pokémon erstmals in der freien Wildbahn gesichtet

Ganz überraschend gibt es wohl nun die legendären Pokémon Tobutz, Selfe und Vesprit in „Pokémon Go“ - und das sogar in freier Wildbahn. Die legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region finden damit final ihren Weg ins Spiel, doch Niantic hat sie bislang lediglich angeteasert.

Ganz offensichtlich erhält die Pokémon-Riege in Pokémon Go nun Nachwuchs. Niantic hat ein paar neue Pokémon angeteasert, die wohl schon bald ihren Weg ins Spiel finden werden.

Oder sind sie nicht viel mehr bereits im Spiel? Einige Spieler sind nämlich schon auf die neuen Pokémon gestoßen. So soll sich Tobutz seit kurzem im Spiel befinden. Das Pokémon wurde in Arlington, Virginia gefunden.

Bei Tobutz (Azelf) handelt es sich um eines von drei Pokémon, das dem Seen-Trio angehört. Ebenfalls Teil des Trios sind Selfe (Uxie) und Vesprit (Mesprit). Sie stammen ursprünglich aus Pokémon Diamant und Perle. Die anderen beiden soll es ebenfalls bereits in der Wildnis geben, wie ein User via Reddit postet. Das Selfe wurde bereits in Asien entdeckt und gefangen.

Und ja, ihr habt richtig gehört. Die Pokémon sind einfach so in der Wildnis aufgetaucht. Das ist also das erste Mal, dass legendäre Pokémon in der freien Wildbahn spawnen. Zuvor gab es diese nur nach entsprechenden Raid-Kämpfen oder als Belohnung für einen Feldforschungsdurchbruch.

Wir wissen noch nicht, wann es mehr Informationen zu den legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region geben wird, aber wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich etwas tut.