Pokémon Go - Legendäre Pokémon aus der Sinnoh-Region für kurze Zeit im regionalen Raid

Aufgepasst, Pokémon-Meistertrainer und die, die es noch werden wollen: Die legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region Tobutz, Selfe und Vesprit werden ab sofort in regionalen Raids zur Verfügung stehen, um eure Kampfkraft auf die Probe zu stellen.

Das Seen-Trio ist kürzlich in der Wildnis aufgetaucht. Wenn ihr die AR-App Pokémon Go gestartet habt, seid ihr ihnen womöglich bereits begegnet. Doch die legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region Vesprit, Tobutz und Selfe werden nicht nur in der Wildnis spawnen. Niantic hat nun bestätigt, dass die drei Kleinen in der Arena zugegen sein werden.

Das heißt also, dass ihr ihnen nun im Raid-Kampf gegenübertreten könnt. Das zauberhafte Seen-Trio wird dann bis zum 27. Mai 2019 in etwaigen Arenen anzutreffen sein. Danach spawnen sie weiterhin in der Wildnis. Und zwar wie folgt:

Asien-Pazifik: Selfie kann in Raids herausgefordert werden

Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien: Vesprit kann in Raids herausgefordert werden

Amerika und Grönland: Tobutz kann in Raids herausgefordert werden

Tobutz, Selfe und Vesprit

Beachtet demnach, dass diese legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region nicht überall spawnen. Selfe wird nur in Nord- und Südamerika auftauchen, während Tobutz im asiatischen Pazifik wartet und Vesprit in Afrika, Indien, im Nahen Osten und in ganz Europa zum Fangen bereitsteht. Ob sie eines Tages in anderen Teilen der Welt auftreten werden und somit ihr gewohntes Habbitat verlassen, ist bislang noch unklar.

Und hierbei handelt es sich um ein ganz besonderes Phänomen in Pokémon Go. Denn das Seen-Trio erscheint in der freien Wildbahn und das gab es zuvor noch nie in Hinsicht auf legendäre Pokémon in der App:

