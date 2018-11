Pokémon Go - Lapras, Chaneira und mehr Pokémon jetzt in 7-Km-Eiern

Ab sofort gibt es neue Pokémon in 7-Km-Eiern. Fortan sind nun unter anderem auch Lapras und Chaneira enthalten. Wir haben alle neuen Infos zu Pokémon Go für euch in der Übersicht.

Der AR-Titel Pokémon Go steht im stetigen Wandel. Jüngst hat das brandneue Pokémon Meltan den Weg ins Spiel gefunden und wir haben euch im Detail erklärt, wie ihr das Pokémon fangen könnt.

Pokémon Go Guide: Meltan fangen, so geht's!

Und nun geht es weiter mit den Eiern, denn die 7-Km-Eier erfahren eine kleine Änderung. Fortan wird es nicht mehr nur die üblichen oder Alola-Formen die drei Shiny-Versionen von Togepi, Magby und Pichu in den Eiern geben. Niantic hat neue Pokémon hinzugefügt. Falls ihr also schon genug Alola-Vulpix, Alola-Kleinstein oder gar Alola-Sleima in eurem Pokédex habt, könnten womöglich nachfolgende Pokémon für euch interessant sein.

Diese Pokémon gibt es jetzt neu in den 7-Km-Eiern:

Chaneira

Lapras

Rabautz

Relaxo

Die neuen Pokémon Chaneira, Lapras, Rabautz und Relaxo wurden den Eiern hinzugefügt, allerdings sind die Alola-Formen und anderen Pokémon immer noch enthalten. Demnach müsst ihr auf euer Glück vertrauen, dass ihr die neuen Pokémon erhaltet!

Die Kollegen von beedoof haben eine kleine Übersicht erstellt, welche Pokémon nun insgesamt in den 7-Km-Eier vorzufinden sind. Hier ist ein Ausschnitt davon:

Wie erhalte ich ein 7-Km-Ei in Pokémon Go?

Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr an eines der 7-Km-Eier kommt, dann solltet ihr mal in euer Geschenkfach schauen. Diese Eier gibt es nämlich nur, wenn ihr ein Geschenk von einem Freund öffnet. Wichtig ist dabei natürlich, dass ihr genug freie Plätze für neue Eier habt.

An anderer Stelle solltet ihr die 2-Km-Eier keineswegs aus den Augen verlieren, die euch fortan neue Baby-Pokémon bringen, die ihr bis zu Pokémon aus der 4. Generation, der Sinnoh-Region, weiterentwickeln könnt:

Pokémon Go Evolutionen der Generation 4 sind da, neue Shiny und Eier-Event