Pokémon Go - Ein langer Schatten: Findet und besiegt Oberboss Giovanni

Nachdem nach und nach zahlreiche Hinweise gestreut wurden, ist es nun so weit: „Pokémon Go“-Spieler können jetzt gegen die Rocket-Rüpel antreten und sogar Oberboss Giovanni herausfordern. Um das alles erledigen zu können, sind allerdings einige Schritte erforderlich.

Die Willow-Berichte kündigten ein neues Event für Pokémon GO an. Die Pokémon Company ruft die Trainer nun zu einem Spezialauftrag auf – es gilt die Bosse von Team GO Rocket wie Cliff, Sierra und Arlo zu besiegen. Diese sollen Crypto-Taschenmonster gefangen und auf unnatürliche Weise gestärkt haben. Die größte Herausforderung wird allerdings Giovanni, der Oberboss.

So findet ihr Giovanni und sein Gefolge

Das ganze Event wäre zu einfach, wenn ihr von vornherein wüsstet, wo ihr die Bosse findet. Ein paar Schritte sind notwendig, um am Ende siegreich zu sein und neue Pokémon zu sammeln.

Öffnet die Spezialforschung Ein langer Schatten. Sammelt Mysteriöse Teile, die von Team GO Rocket-Rüpeln zurückgelassen werden. Baut Rocket-Radare zusammen. Das Team GO Rocket weiß ihre Aufenthaltsorte zu verschleiern. Aus sechs Mysteriösen Teilen könnt ihr ein Rocket-Radar bauen und damit die Umgebung nach ihnen abscannen. Bekämpft die Bosse von Team GO Rocket. Es gilt nun ein gutes Pokémon-Team parat zu haben, um damit gegen die Bosse anzukommen. Die Crypto-Pokémon warten auf eure Rettung. Eine Zusammenarbeit mit anderen Trainern ist hier durchaus möglich. Schließt die Spezialforschung ab, um Giovanni herauszufordern. Erst wenn ihr Cliff, Sierra und Arlo besiegt habt, könnt ihr die Forschung abschließen und erhaltet als Belohnung einen Super-Rocket-Radar von Prof. Willow. Mit diesem ist es dann endlich möglich, Oberboss Giovanni aufzuspüren und aus seinem Versteck zu locken. Mit Glück rettet ihr hier ein Legendäres Crypto-Pokémon.

