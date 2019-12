Pokémon Go - Kumpel-Abenteuer angekündigt, Pokémon laufen euch zukünftig hinterher!

In „Pokémon Go“ wird es 2020 ein neues Kumpel-Feature geben. Die Kumpel-Sektion wird seitens Niantic komplett überarbeitet und das Ergebnis dürfte vielen Fans gefallen. Macht euch bereit, die Pokémon-Abenteuer mit eurem Pokémon-Kumpel zu erleben!

Schon bald wird es ein neues Feature in Pokémon Go geben, das sogenannte Kumpel-Abenteuer. Wie ihr euch vorstellen könnt, dreht sich hier alles um eure Kumpel-Pokémon. Diese wählt ihr im Normalfall aus, woraufhin sie sich an eure Seite stellen. Das bringt dann einige Bonbons, wenn ihr mit ihnen in der digitalen Pokémon-Welt Kilometer sammelt. Aber dieses Feature wird nun vollständig erweitert. Einen ersten Teaser-Trailer seht ihr hier:

Was ist neu am Kumpel-Abenteuer?

Die Trainer sollen eine größere Bindung zu ihren Kumpels aufbauen, deswegen wird allem voran ein Kumpel-Level etabliert, das sich durch Spielen, Füttern, Kämpfen und Erkunden erhöht.

Wichtig: Wenn ihr zukünftig ein Pokémon-Kumpel wechselt, geht der Bonbon-Fortschritt nicht mehr verloren!

Aber das ist noch nicht alles. Die wichtigste Neuerung umfasst die Tatsache, dass ihr euren Kumpel nun im Spiel seht. Ähnlich wie in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli begleitet euch ein Kumpel fortan aktiv auf Reisen!

Was bringt das Kumpel-Level und wie erhöhe ich es?

Beim Kumpel-Level spielen einige Punkte eine wichtige Rolle. Allem voran könnt ihr euren Kumpel mit Beeren füttern. Ähnlich wie beim Fangen neuer Pokémon hat euer Pokémon Lust auf einen Snack. Diesen wollen wir ihm natürlich nicht vorenthalten, wodurch sich das Level auf Guter Kumpel erhöht. Wenn ihr dies erreicht habt, folgt euch euer Kumpel auf der Map!

Nun klickt ihr beim Kumpel-Profil auf Spielen!, wo ihr mit dem Pokémon ein wenig interagieren könnt. Dafür müsst ihr den Modus AR+ einschalten.

Pokémon Go Ihr werdet beschenkt: Alle Infos zum Winterfest 2019!

Welche Vorteile bietet das Kumpel-Abenteuer?

Kumpel-Level bieten besondere Boni, die wir euch nachfolgend auflisten:

Guter Kumpel : Euer Kumpel-Pokémon folgt euch auf der Karte. Zudem steht im Kumpel-Profil, wie es dem Pokémon geht.

: Euer Kumpel-Pokémon folgt euch auf der Karte. Zudem steht im Kumpel-Profil, wie es dem Pokémon geht. Superkumpel : Euer Kumpel-Pokémon kann bei Begegnungen mit wilden Pokémon helfen, die Pokémon zu fangen. Zudem sammelt es Items!

: Euer Kumpel-Pokémon kann bei Begegnungen mit wilden Pokémon helfen, die Pokémon zu fangen. Zudem sammelt es Items! Hyperkumpel : Euer Kumpel-Pokémon weist auf Hot-Spots hin und hilft beim Erkunden der Umgebung. Souvenirs können im Kumpel-Profil angesehen werden.

: Euer Kumpel-Pokémon weist auf Hot-Spots hin und hilft beim Erkunden der Umgebung. Souvenirs können im Kumpel-Profil angesehen werden. Bester Kumpel: Das Bester-Kumpel-Band symbolisiert eure Freundschaft, das jeder sehen kann. Pokémon mit dem Status Bester Kumpel erhalten im Kampf einen WP-Boost, solange ihr sie als Kumpel-Pokémon auswählt.

Zuneigung eurer Kumpel-Pokémon erhöhen, so geht's!

Wie wir alle wissen, stärkt die Zuneigung zueinander eine Freundschaft. Und so benötigen auch eure Kumpel-Pokémon ein wenig Zuneigung. Auf dem Kumpel-Profil seht ihr die Zuneigung in Herzen. Um diese Herzen zu erhöhen, gibt es verschiedene Tätigkeiten, die ihr absolvieren könnt:

Ihr müsst euer Pokémon hinter euch herlaufen lassen. Dann könnt ihr mit dem Kumpel Kämpfe austragen. Fotos mag euer Kumpel gern, macht ein paar coole Fotos mit eurem Pokémon! Streicheln und Füttern zeigt Zuneigung, so fühlt sich euer Kumpel bei euch wohl.

© Niantic/PlayCentral-Bildmontage

Die Zuneigung ist ein Anzeichen für die Laune des Pokémon, das oben rechts im Kumpel-Profil mit einem Smiley angezeigt wird. Wenn es die beste Laune hat, gibt es einige Boni:

Die Kilometer für das Sammeln von Bonbons werden halbiert.

Trainer können Bonusherzen verdienen.

Anzahl der Herzen pro Aktion wird verdoppelt.

Kumpel-Pokémon eurer Freunde treffen

Abschließend hat Niantic noch bestätigt, dass neben dem neuen Kumpel-Feature an sich ein spezieller AR-Modus folgt, der euch und eure Freunde in eine gemeinsame Umgebung wirft. So könnt ihr mit eurem Kumpel-Pokémon die Kumpel-Pokémon eurer Freunde in einer gemeinsamen AR-Welt sehen. So könnt ihr zum Beispiel ein Foto mit beiden Pokémon schießen.

Mehr dazu wird nächstes Jahr folgen. Wann das neue Kumpel-Feature genau aufgespielt wird, ist noch unklar. Aber es sollte Anfang 2020 so weit sein. Wir halten euch auf dem Laufenden! Hier gibt es mehr Infos dazu:

Pokémon Go Neuer AR-Live-Multiplayer geplant, wirft zwei Spieler in eine AR-Umgebung