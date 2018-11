Pokémon Go - Kleidung zu Misty und Rocko geleakt, Sinnoh-Stein fortan zufällige Belohnung

Neben neuen Outfits, die an Misty und Rocko aus Pokémon Let's Go erinnern, gibt es eine Abänderung bei den Raid-Bossen in Pokémon Go. Wichtig ist zudem der Umstand, dass die Sinnoh-Steine fortan nicht mehr garantiert ausgeschüttet werden, wenn ihr einen Forschungsdurchbruch erzielt.

Wenn ihr euch fragt, wie ihr einen Sinnoh-Stein in Pokémon Go erhaltet, dann gibt es fortan eine wichtige Änderung, die ihr unbedingt beachten solltet. Wo es bisher einen garantierten Sinnoh-Stein beim Forschungsdurchbruch gab, gibt es in Zukunft keine Garantie mehr dafür.

Das heißt, dass der Sinnoh-Stein nicht mehr als Belohnung im Paket nach einem Forschungsdurchbruch enthalten sein muss. Diesen erhaltet ihr, wenn ihr an sieben verschiedenen Tagen eine Quest abgeschlossen habt. In Zukunft wird es also dem Zufall unterliegen, ob der begehrte Stein enthalten ist. Ihr könnt ihn demnach immer noch erhalten, nur nicht zu 100 Prozent.

Wir geben euch parallel dazu ein paar Tipps, wie ihr den seltenen Sinnoh-Stein am besten verwendet:

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass bislang noch keine alternativen Wege bekannt sind, wie die Spieler an einen Sinnoh-Stein gelangen können. Demnach könnte es ein wenig dauern, bis alle Evolutionen der 4. Generation vollzogen werden können. Falls sich diesbezüglich etwas ändert, erfahrt ihr es bei uns.

Neue Outfits und Raid-Bosse

Der Twitter-User Chrales hat zudem die neuen Outfits geleakt. Die Shirts und Schuhe erinnern an Rocko und Misty aus der Pokémon-Reihe:

New avatar shirts and shoes : Misty and Brock pic.twitter.com/H2tFBfFLzf — Chrales (@Chrales) 28. November 2018

Und parallel dazu hat Niantic die Raid-Bosse nochmals aktualisiert. So kehren Hundemon, Sheinux und Driftlon wieder zurück. Zu erwähnen gilt es noch, dass Alola-Formen ebenfalls zurück sind, während Pinsir als Stufe-3-Boss bereitsteht. Nachfolgend eine Übersicht der aktuellen Raid-Bossen.

Stufe 1: Zwirrlicht, Sheinux, Shuppet, Driftlon, Schneppke

Stufe 2: Zobiris, Sniebel, Flunkifer, Traunfugil

Stufe 3: Gengar, Sichlor, Pinsir, Tohaido, Machomei

Stufe 4: Absol, Hundemon, Alola Knogga, Despotar

Stufe 5: Cresselia

