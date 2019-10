Pokémon Go - Jetzt Shiny-Myrapla fangen und entwickeln: Schillerndes Giflor und Blubella

Fleißige Pokémon-Fänger aufgepasst! Ein wildes Myrapla wurde gesichtet und zwar in einer besonderen Form. Die Shiny-Variante von Myrapla ermöglicht euch ein Shiny-Giflor und Shiny-Blubella.

Darauf haben alle Pokémon Go-Spieler gewartet! Myrapla spawnt aktuell mit vermehrter Häufigkeit. Doch nicht nur irgendein Myrapla, nein. Ihr habt nun die Möglichkeit, ein Shiny-Myrapla zu fangen und die Entwicklungsstufen bis hin zu Giflor und Blubella in der schillernden Variante zu erhalten.

Shiny-Giflor und Shiny-Blubella

Im Rahmen der Safari Zone, dem aktuellen Event in Taiwan, wurde die Spawnrate dieser Blatt-Pokémon weltweit angehöht. Ihr müsst also nicht in Taiwan zugegen sein, um ein Shiny-Giflor oder Shiny-Blubella zu erhalten. Geht einfach vor die Tür und grast eure hiesigen Pokéstops ab! Ein kleiner Ausflug in den Wald kann zudem ebenfalls nicht schaden. Bewegung tut dem Organismus schließlich gut.

Ihr solltet beachten, dass ihr Shiny-Giflor und Shiny-Blubella nur aus einem schillernden Myrapla entwickeln könnt. Heißt also, dass nur schillernde Myrapla in der Wildnis spawnen. Giflor und Blubella können natürlich auch spawnen, aber nicht in der schillernden Variante.

Im Rahmen des aktuellen Sternenstaub-Events erhaltet ihr zudem noch die doppelte Menge an Sternenstaub, wenn ein Pokémon schlüpft, ihr eines fangt oder einen Kampf gegen einen Rüpel von Team GO Rocket meistert. Außerdem lohnen sich Raid-Kämpfe besonders, da ihr hier 2000 Sternenstaub erhaltet. Also, die Pokémon warten nicht! Wir wünschen viel Spaß beim Suchen und Fangen.

Das Event ist bereits gestartet und wird bis zum 10. Oktober 2019 um 13 Uhr deutscher Zeit andauern.