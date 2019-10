Pokémon Go - Jetzt Bezahl-Ticket für Regigigas-Spezialforschung sichern

Niantic und The Pokémon Company planen für den kommenden November ein spezielles Event, in das ihr euch über ein kostenpflichtiges Ticket einkaufen könnt. Das Ticket bietet eine Reihe von Aufgaben, die am Ende eine Begegnung mit Regigigas bringen, das erstmals in „Pokémon Go“ implementiert wird.

Niantic und The Pokémon Company planen in Kürze ein ganz besonderes Ereignis für Pokémon Go. Das Kolossal-Pokémon Regigigas wird im Rahmen einer kostenpflichtigen Spezialaufgabe zu haben sein, noch bevor es offiziell im Ex-Raid anzutreffen sein wird.

Vom 01. bis zum 04. November (13 Uhr deutscher Zeit) werden Regirock, Regice und Registeel nochmal zum Kampf bereitstehen. In dieser Zeit könnt ihr Panzaeron, Regirock, Regice und Registeel als schillernde Pokémon fangen. Doch es gibt noch eine Überraschung obendrauf.

Spezialforschung: Eine kolossale Entdeckung

Zusätzlich bieten die Entwickler ein kostenpflichtiges Event-Ticket an, das die Spezialaufgabe Eine kolossale Entdeckung bereitstellt. Wenn ihr die besagte Aufgabe meistert, erwartet euch das Kolossal-Pokémon Regigigas, sogar ohne der Teilnahme an einem Ex-Raid. Regigigas wird allerdings im November zudem im Ex-Raid anzutreffen sein, also keine Sorge, wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet.

Das Ticket und die zugehörigen Aufgaben kosten 8,99 Euro und ihr solltet die Spezialforschung laut Niantic bestmöglich im Zeitraum von 11 bis 19 Uhr am 02. November 2019 gemeistert haben. Ihr müsst euch aber lediglich in diesem Zeitraum einloggen, um die Quest zu erhalten, abschließen könntet ihr sie theoretisch immer noch danach. Niantic bestätigt hier:

„Wenn das Event vorbei ist und du die Spezialforschung erhalten, aber nicht abgeschlossen hast, wird die Spezialforschung geändert, damit sie weniger von den Pokémon und Raid-Kämpfen abhängig ist, die während dem Wochenende des Events weltweit verfügbar sind. An den Belohnungen wird nichts geändert und es gibt keine zeitliche Begrenzung, um die Spezialforschung abzuschließen, aber sie muss während des Eventzeitraums abgerufen werden.“

Hier erfahrt ihr mehr zum Ticket und wie ihr es kauft. Die Tickets sind noch bis zum 02. November um 17 Uhr erhältlich und ihr könnt sie ab sofort kaufen.

