Pokémon Go - Ihr werdet beschenkt: Alle Infos zum Winterfest 2019!

Im Dezember lassen es Niantic und The Pokémon Company nochmal richtig krachen. Zahlreiche Überraschungen gibt es im Dezember zu sehen. Von neuen Accessoires über neuen Pokémon bis hin zu neuen Spezialforschungen. Für jeden ist etwas dabei!

Wie Niantic nun innerhalb eines Blogposts beschreibt, planen sie einige Geschenke für die Spieler von Pokémon Go. So stünden neben neuen Raid-Kämpfen, speziellen Pokémon wie Crypto-Pokémon, Legendären Pokémon und sogar Legendären Crypto-Pokémon neue Avatar-Accessoires auf dem Programm und das war es noch nicht gewesen. Niantic plant einige Geschenke für alle!

Hier seht ihr eine kleine Übersicht, was euch alles im Dezember erwartet:

Team GO Rocket-Spezialforschung „Eine herausfordernde Entwicklung“ Andere Pokémon aus Eiern Virdium in Raid-Kämpfen der Stufe 5 Besonderes Raid-Wochenende mit Lugia und Ho-Oh Pokémon GO-Feiertage 2019 Besonderes Winterwochenende-Event zum Aufwärmen

Neue Spezialforschung und Raid-Kämpfe

Die neue Team GO Rocket-Spezialforschung „Eine herausfordernde Entwicklung“ lässt euch ein weiteres Mal gegen Giovanni antreten. Und das Schöne ist, dass ihr ein Crypto-Zapdos erhalten könnt, wenn ihr den Schurken besiegt!

Pokémon Go Ein langer Schatten: Findet und besiegt Oberboss Giovanni

Wenn ihr euch zudem an dem neuen Pokémon Viridium herantraut, könnt ihr das Pokémon nun in Stufe-5-Raids bekämpfen. Das Wiese-Pokémon vom Typ Pflanze und Kampf mag keine Feuer-Pokémon. Da fallen euch doch sicherlich ein paar Konter aus eurem Pokédex ein?

Los geht es hier am 17. Dezember 2019 um 13 Uhr deutscher Zeit bis zum 7. Januar 2020, ebenfalls um 13 Uhr.

Außerdem werden in Raids Lugia und Ho-Oh anzutreffen sein, aber nur an einem Wochenende. Sie werden vom 20. Dezember bis zum 23. Dezember jeweils 13 Uhr zugegen sein.

Pokémon GO-Feiertage 2019

Und was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, sind die Pokémon GO-Feiertage 2019, die mit neuen Eis-Pokémon glänzen. Sie bieten zudem eventspezifische Feldforschungsprojekte, winterliche Accessoires für euren Avatar und sogar neue Kostüme.

Pokémon Go Spezieller Community Day im Dezember dauert ein ganzes Wochenende

Die Feiertage finden hier vom 24. Dezember 2019 um 0 Uhr, bis zum 1. Januar 2020 um 23:59 deutscher Zeit statt.

In der Zeit könnt ihr Pichu, Pikachu und Raichu mit Beanies und Damhirplex mit Glöckchen fangen, dem neuen Petznief und weiteren Eis-Pokémon in der Wildnis begegnen oder sogar Eis-Pokémon aus Eiern schlüpfen lassen (Alola-Sandan, Alola-Vulpix). In Raid-Kämpfen der Stufe 2 warten Raichu mit Beanies sowie Damhirplex mit Glöckchen.

Zudem gibt es folgende Boni, wie Niantic schreibt:

Gletscher-Lockmodule: Aktiviert ein Gletscher-Lockmodul bei einem PokéStop in eurer Nähe, damit ihr mit Glück dem Kristall-Pokémon Frigometri begegnet, das zum ersten Mal in Pokémon GO erscheint.

Aktiviert ein Gletscher-Lockmodul bei einem PokéStop in eurer Nähe, damit ihr mit Glück dem Kristall-Pokémon Frigometri begegnet, das zum ersten Mal in Pokémon GO erscheint. Eventspezifische Feldforschungsprojekte: Schließt die eventspezifischen Feldforschungsprojekte ab, damit ihr Pokémon wie Pikachu mit Beanies begegnet.

Schließt die eventspezifischen Feldforschungsprojekte ab, damit ihr Pokémon wie Pikachu mit Beanies begegnet. Rettet weitere Crypto-Pokémon: Wie Botogel und weitere Pokémon!

Wie Botogel und weitere Pokémon! Winterliche Avatar-Accessoires im Shop: Damhirplex-Pullover, Damhirplex-Stirnband und Beanie.

Damhirplex-Pullover, Damhirplex-Stirnband und Beanie. Doppelte Fang-Bonbons und Doppelte Tausch-Bonbons (24. und 25. Dezember)

(24. und 25. Dezember) Doppelter Fang-Sternenstaub (26. und 27. Dezember)

(26. und 27. Dezember) Doppelte Fang-EP (28. und 29. Dezember)

(28. und 29. Dezember) Halbierte Schlüpf-Distanz

Winterwochenende mit zahlreichen Boni (28. Dezember 11 Uhr bis 19 Uhr)

Und schließlich gibt es sogar Shiny-Damhirplex mit Glöckchen oder ein Schillernden Shnebedeck, während Niantic ein paar Geschenke wie kostenlose Brutmaschinen pro Tag (Feiertage) für euch vorbereitet hat. Macht euch also bereit, der Dezember wird umfangreich!