Pokémon Go - Halloween-Event mit Kryppuk kommt!

Außerdem gibt es im Rahmen des Halloween-Events folgende neue Quests an den PokéStops abzustauben:

Dataminer konnten in den Netzwerkdaten von Pokémon Go neue Informationen zum Halloween-Event finden. Professor Willow wird euch diesmal auf die Suche nach dem geheimnisvollen Pokémon Kryppuk schicken, das sein Unwesen zu treiben scheint. Erfüllt ihr seine Aufgaben, wird das wilde Kryppuk erscheinen und ihr könnt es fangen.

Die schaurigste Zeit des Jahres rückt näher und mit ihr auch ein neues Event in Pokémon Go : Zur Halloween-Zeit wird es abermals zahlreiche neue Inhalte und sogar eine Spezial-Feldforschung zu entdecken geben!

Niantic wird in Pokémon Go ein Halloween-Event abhalten. Im Zuge dessen wird es eine neue Spezial-Feldforschung geben, deren Abschluss ein Kryppuk erscheinen lässt. Die neuen Quests könnten noch heute starten.

