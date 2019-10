Pokémon Go - Halloween Event 2019 steht kurz bevor, das sind die Inhalte

In diesem Jahr startet das Halloween Event 2019 zu Niantics Mobile-Titel „Pokémon Go“ überraschend früher als gedacht und wird ganze zwei Wochen lang andauern. Wir verraten euch den genauen Termin und was ihr als Teilnehmer zu erwarten habt.

Wir befinden uns bereits mitten im goldenen Oktober und bewegen uns langsam aber sicher auf Halloween zu. Wenig verwunderlich also, dass somit auch die Feierlichkeiten in Pokémon Go kurz bevorstehen. Das alljährliche Halloween-Event 2019 findet dieses Jahr jedoch früher statt als angenommen.

Bereits am kommenden Donnerstag, den 17. Oktober 2019 um 22 Uhr, ist es soweit. Ab dann habt ihr ganze zwei Wochen lang Zeit, um an dem gruseligen Event teilzunehmen und auf die Jagd nach zahlreichen Belohnungen zu gehen. Das Ende ist somit für Freitag, den 01. November um 22 Uhr, datiert.

„Dieses Jahr erwartet euch eine Überraschung, die euch kalt den Rücken runterlaufen wird“, so die Entwickler von Niantic.

Pokémon Go Regigigas erscheint im EX-Raid und mit kostenpflichtigem Ticket als Forschungsbelohnung

Was gibt es dieses Jahr zu tun?

In diesem Jahr könnt ihr während des zweiwöchigen Halloween-Events noch mehr Crypto-Pokémon vor Team GO Rocket retten. Folgende Pokémon können an PokéStops in euer Nähe in Sicherheit gebracht werden:

Hornliu

Kokuna

Bibor

Elektek

Magmar

Lapras

Voltilamm

Samurzel

Blanas

Zobiris

Knacklion

Tuska

Shuppet

Zwirrlicht

Ein furchterregendes Schillerndes Pokémon

Wie gewohnt erwarten euch im Style-Shop außerdem neue schaurige Verkleidungen. Darunter eine Zubat-Tasche, ein Pikachu-Einteiler, eine Tragosso-Kappe, eine Lichtel-Kappe und eine Mimigma-Tasche.

Weiterhin wird ein „furchterregendes Schillerndes Pokémon auftauchen“. Mit etwas Glück könnt ihr deshalb einem Schillernden Makabaja über den Weg laufen.

In der Wildnis, in Eiern und in Raid-Kämpfen könnt ihr ab Donnerstag häufiger auf Geist- und Unlicht-Pokémon treffen. Neben Nebulak, Kramurx und mehr wird zu Halloween zudem erstmals das Seele-Pokémon Makabaja erscheinen.

Einige der Monster werden in der Wildnis und in Raid-Kämpfen verkleidet sein, um dieses Jahr Halloween zu feiern.

„Freut euch auf Raid-Kämpfe mit Bisasam, verkleidet als Ninjatom, Glumanda, verkleidet als Tragosso, und Schiggy, verkleidet als Makabaja.“

Außerdem solltet ihr unbedingt nach Pikachu in Mimikyu-Kostümen Ausschau halten. Wenn ihr Glück habt, dann begegnet ihr diesen Pokémon sogar in ihren Schillernden Formen.

Weiterhin taucht das Dunkelnacht-Pokémon von „Pokémon Go“ in Raid-Kämpfen der Stufe 5 auf und es werden Feldforschungsaufgaben für die Dauer des Events verfügbar sein. Zu Beginn des Halloween-Events erwartet euch eine Spezialforschung. Vielleicht begegnet ihr auch einem Verboten-Pokémon.

Boni

Diese Boni wird es während des Halloween-Events geben:

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Doppelte Verschick-Bonbons