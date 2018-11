Pokémon Go - Guide: Meltan fangen, so geht's!

Das neue Pokémon Meltan könnt ihr ab sofort fangen. Um es in Pokémon Go zu erhalten, benötigt ihr allerdings Zugriff auf Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli. Wir verraten euch, wie ihr an die entsprechende Wunderbox gelangt.

Es ist die Nummer 808 und ab sofort könnt ihr es auch in Pokémon Go fangen: Meltan sowie dessen Weiterentwicklung Melmetal gehören zu den mysteriösen Pokémon, die ganz besonderer Natur sind!

Um an ein Meltan zu gelangen, benötigt ihr neben Pokémon Go auch noch Zugriff auf Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli für die Nintendo Switch. Wir verraten euch, wie ihr die Wunderbox erhaltet, um auf ein wildes Meltan zu stoßen!

Was ihr zunächst beachten müsst

Meltan wird in Pokémon Go nur erscheinen, wenn ihr eine Wunderbox öffnet. Diese erhaltet ihr, wenn ihr aus Pokémon Go ein Monster an Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli versendet. Doch das geht nicht von Anfang an!

Stattdessen müsst ihr zunächst nach Fuchsania City gelangen, denn dort befindet sich der GO Park. Dafür werdet ihr zwischen 15 bis 20 Spielstunden benötigen. Dort angekommen, kann es eigentlich auch schon losgehen...

Pokémon Go mit Let's Go verbinden

Öffnet in Pokémon Go die Einstellungen. Scrollt herunter, bis ihr zum Menüpunkt Nintendo Switch gelangt. Wählt nun Verbindung zu Nintendo Switch herstellen aus. Stellt sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Drückt in Let's Go die X-Taste und öffnet so das Menü. Wählt nun über die Y-Taste die Einstellungen aus. Klickt nun auf Mit Pokémon GO verbinden und bestätigt die nachfolgenden Dialoge. In Let's Go wird nun angezeigt, dass ein Pokémon Go-Konto gesucht wird. In Pokémon Go hingegen könnt ihr jetzt auf einen neuen Menüpunkt drücken, auf dem Verbindung zu Nintendo Switch herstellen steht. Habt ihr das getan, sollt ihr die Verbindung mit eurem Pokémon Go-Konto noch einmal in Pokémon Let's Go bestätigen. Pokémon Go ist jetzt mit Pokémon Let's Go verbunden!

Pokémon auf die Nintendo Switch tauschen

Betretet das Gebäude zum GO Park und sprecht mit Mann an der Rezeption. Erklärt ihm nun, dass ihr ein Pokémon übertragen wollt. Wählt einen pasenden GO Park aus. Drückt nun auf Datenübertragung starten, damit ein Pokémon Go-Konto gesucht wird. Öffnet jetzt in Pokémon Go das Menü, in dem eure gefangenen Pokémon angezeigt werden. Oben rechts sollte ein kleines Nintendo Switch-Symbol abgebildet sein. Draufklicken! Ihr könnt jetzt ein oder mehrere Pokémon wählen. Sucht euch etwas aus und klickt dann auf Auf Nintendo Switch übertragen. Bestätigt dann alle noch folgenden Menüpunkte. In Pokémon Let's Go müsst ihr nun die Übertragung bestätigen.

Die Wunderbox in Pokémon Go

Ist der Tausch absolviert, erhaltet ihr in Pokémon Go nicht nur Erfahrungspunkte, sondern zusätzlich auch eine Wunderbox. Wichtig: Jeder Nutzer kann sie nur einmal wöchentlich erhalten und obendrein kann sich in eurem Inventar nur eine gleichzeitig befinden!

Geht in Pokémon Go nun in euer Inventar und wählt die Wunderbox aus. Aktiviert sie und sie wird sich wie das Item Rauch verhalten und insgesamt 30 Minuten lang wirken! Bleibt ihr an einer Stelle stehen, wird nun etwa alle drei Minuten ein Meltan direkt neben euch spawnen! Bewegt ihr euch, erscheint es entweder alle 100 Meter oder minütlich.

Ihr solltet definitiv eine Sananabeere einsetzen, denn ihr werdet ganze 400 Bonbons benötigen, bis ihr Meltan in ein Melmetal weiterentwickeln könnt. Schnappt sie euch alle und passt auf, dass ihr kein einziges Meltan vergesst!