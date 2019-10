Pokémon Go - Galar-Formen könnten bald auftauchen

Neueste Gerüchte sprechen davon, dass bald die neuen Galar-Formen in „Pokémon Go“ verfügbar sein sollen.

In Pokémon Go könnten bald erstmals Pokémon aus Pokémon Schwert und Schild auftauchen. In den Daten des neuesten Updates lassen sich Hinweise darauf finden, dass sich bald Galar-Formen in dem Mobile-Game entdecken lassen.

Pokémon Go Halloween Event 2019 steht kurz bevor, das sind die Inhalte

Galar-Formen bald in Pokémon Go?

Genauer gesagt ist ein Dataminer im Spielcode von „Pokémon Go“ darauf gestoßen, dass die Galar-Formen von Smogmog, Zigzachs und Geradaks unterstützt werden sollen. Diese könnten noch in diesem Jahr im Spiel hinzugefügt werden.

Galar-Formen treten sonst nur in „Pokémon Schwert und Schild“ auf. Diese regionalen Formen ähneln den schon bekannten Alola-Formen aus „Pokémon Sonne und Mond“. Gewisse Pokémon haben in Galar eine andere Erscheinung und Typen-Kombination.

Die neuen Ableger „Pokémon Schwert und Schild“ erscheinen am 15. November 2019 für Nintendo Switch.