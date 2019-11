Pokémon Go - Freundschaftsfest und mehr: Drei Events für den November angekündigt

Gute Nachrichten für alle „Pokémon Go“-Spieler. Auf der offiziellen Homepage des Mobile-Games wurden drei neue Events angekündigt, die alle noch im November starten werden.

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und draußen werden die Tage kürzer und die Nächte kälter. Was echte Fans von Pokémon Go aber nicht davon abhält, das Haus zu verlassen, um kleine Monster zu jagen und Team Go Rocket in den Allerwertesten zu treten. Und dafür werden sie nun belohnt, mit drei verschiedenen Events, die alle noch in diesem Monat ihren Anfang nehmen.

Sehr effektive Woche

Am 19. November um 13 Uhr geht es mit der Sehr effektiven Woche los, in welcher ihr in erster Linie Unterstützung im Kampf gegen Team Go Rocket und anderen Trainern erhalten könnt. Pokémon, die gegenüber solchen Gegnern von Vorteil sind, erscheinen deutlich häufiger in der Wildnis, in Raid-Kämpfen und in Feldforschungsprojekten. Außerdem habt ihr während des Events die Chance, einem Schillernden Tentacha zu begegnen.

Pokémon Go Ein langer Schatten: Findet und besiegt Oberboss Giovanni

Die Sehr effektive Woche geht bis zum 26. November um 13 Uhr und bietet euch in diesem Zeitraum folgende Boni:

Doppelter Sternenstaub in Trainerkämpfen

Mehr Tränke und Beleber aus PokéStops

Lade-TM aus allen Raid-Kämpfen der Stufe 3

Terrakium in Raid-Kämpfen der Stufe 5

Wenn die Sehr effektive Woche zu einem Ende gefunden hat, geht auch schon das nächste Event los, nämlich punktgenau um 13 Uhr am 26. November. Das legendäre Pokémon Terrakium, ein Monster vom Typ Gestein und Kampf, erscheint nun erstmals in Raid-Kämpfen der Stufe 5.

Die mächtige Kreatur verfügte bisher über die Sofort-Attacken Katapult und Zen-Kopfstoß sowie die Lade-Attacken Nahkampf, Erdbeben und Steinhagel. Das Event endet am 17. Dezember um 13 Uhr PST.

Pokémon Schwert und Schild Welche Edition soll ich kaufen, Schwert oder Schild?

Freundschaftsfest

Mit dem Erscheinen des Terrakium überschneidet sich das Freundschaftsfest, welches seinen Anfang am 27. November um 13 Uhr nimmt. Bis zum 2. Dezember um 13 Uhr habt ihr im Rahmen dieses Events die Chance, deutlich mehr Pokémon zu begegnen, die zu dem Motto „Familie“ passen. Dazu gehören zum Beispiel die beiden Nidoran und natürlich deren Weiterentwicklungen.

In den sechs Tagen des Freundschaftsfestes erhaltet ihr die folgenden Boni:

Halb so viel Sternenstaub beim Tauschen

Zwei Spezial-Tausche pro Tag

Angriffsboost bei Raid-Kämpfen mit Freunden