Pokémon Go - Feiert den Pokémon Day mit zahlreichen Boni und Schillernden Pokémon

Noch in diesem Monat ist es soweit und die Welt feiert den Pokémon Day. Natürlich feiert „Pokémon GO“ an diesem Tag ebenso das freudige Ereignis und bietet gesonderte Events, bei denen ihr ordentlich abräumen könnt.

Tatsächlich gibt es zum diesjährigen Pokémon Day gleich zwei freudige Ereignisse zu zelebrieren. Zum einen den Pokémon-Tag an sich und der Filmstart von Mewtu schlägt zurück – Evolution auf Netflix. Beides findet am 27. Februar statt, jenem Tag, an dem vor 24 Jahren die ersten Pokémon-Games in Japan erschienen sind. Zwei Gründe zum Feiern bedeuten demnach gleich zwei Events für Pokémon GO-Spieler!

Event zum Pokémon Day

Vom 25. Februar bis zum 2. März können euch Pikachu und Evoli mit festlichen Party-Hüten in der Wildnis begegnen. Die ikonischen Starter-Pokémon Bisasam, Glumanda und Schiggy schlüpfen dagegen mit der Party-Kopfbedeckung aus 7-km-Eiern – Schillernde Versionen sind ebenso möglich.

In Raid-Kämpfen erscheint euch passend zum Filmstart Armored-Mewtu mit seiner Spezial-Lade-Attacke Psychostoß. Außerdem halten zu diesem Anlass die Klon-Pokémon Bisaflor, Glurak, Pikachu und Turtok im Rahmen von Raid-Kämpfen der Stufe 4 in „Pokémon GO“ Einzug. Hinzu kommen zwei mögliche Spezial-Tausche pro Tag.

Raid-Tag mit Nidorino und Gengar

Zwischendurch findet am 1. März von 14 bis 17 Uhr ein Raid-Tag statt, der euch Nidorino und Gengar mit Partyhüten in Raid-Kämpfen der Stufe 2 beziehungsweise Stufe 4 erscheinen lässt. Sogar Schillernde Nidorino und Gengar sind hierbei wahrscheinlich!

Zudem erhaltet ihr fünf kostenlose Raid-Pässe, solange das Event läuft, wenn ihr an den Fotoscheiben der Arenen dreht. Denkt jedoch daran: Ihr könnt nur einen Pass verwahren, alle weiteren gehen nach dem Event verloren.

