Pokémon Go - Event zu Meisterdetektiv Pikachu: Sichert euch exklusive Boni

Zum baldigen Kinostart von „Meisterdetektiv Pikachu“ findet jetzt ein „Pokémon GO“-Event statt, bei dem ihr einige Boni und exklusive Items für die AR-App abstauben könnt.

Am 09. Mai 2019 läuft Meisterdetektiv Pikachu im Kino an, die erste Realverfilmung dieser vielfältigen Taschenmonster. Um dieses Ereignis zu feiern, findet ein 10-tägiges Event statt, bei dem ihr bei Pokémon GO einige Boni sammeln und exklusive Items erwerben könnt.

Während dieses Events findet ihr nicht nur vermehrt die Pokémon, die in dem Film eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel Bisasam, Pummeluff, Enton und Snubbull, auch ein besonderes Pikachu ist dabei.

Ein Pikachu mit Detektiv-Mütze und doppelte EP

Selbst wenn ihr den Snapshot-Modus normalerweise nicht benutzt, ist es dieses Mal eine Überlegung wert. Nur wenn ihr in diesem Modus von Pikachu gefotobombt werdet, habt ihr die Chance ein Pikachu mit Detektiv-Mütze zu fangen.

Natürlich gibt es auch weitere Pokémon die ihr einfangen könnt, und egal bei welchem ihr Erfolg habt, ihr erhaltet während des Events doppelte EP. Zusätzlich gilt es filmbasierte Feldforschung zu betreiben und die Pokémon aus dem Film zu Kämpfen herauszufordern.

Um euch dem Pikachu anzupassen, könnt ihr euch beim Pokémon Go Style Shop sogar mit dem gleichen Outfit eindecken. Euer Trainer erhält dazu eine Detektiv-Mütze mit Pikachu-Ohren und ein Pikachu-Shirt obendrauf.

Werdet ihr an dem Event teilnehmen?