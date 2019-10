Pokémon Go - Etwas lauert im Schatten, aber was?

Scheinbar hat Professor Wilow etwas Geheimnisvolles entdeckt, das sich in den Schatten verborgen hielt und Fragezeichen auslöst. Aber worum könnte es sich bei dem neuen, noch geheimen Objekt handeln?

Wie die Spieler von Pokémon Go wissen, ist Professor Willow immer auf Zack, wenn es um seine Forschungen geht. Doch nun gibt es etwas Neues, bei dem jeder Pokémon-Trainer womöglich schon bald Hilfe leisten kann.

Ein neuer Bericht deutet auf etwas Geheimnisvolles, dessen Einsatz noch nicht vollends bekannt ist. Allerdings werden wir wohl schon in Kürze mehr erfahren. Es gibt bereits erste Hinweise.

Pokémon Go Spielerin getötet, nachdem sie einen Raubüberfall beobachtete

Wie wir Willows aktuellen Bericht entnehmen können, ist der Professor auf ein seltsames Sammelobjekt gestoßen, das ein Rüpel von Team GO Rocket verloren hat, nachdem er dem Rüpel kräftig eins auf die Mütze gegeben hat. Diese Mysteriösen Teile scheinen aus einer Metalllegierung zu bestehen, während sie zusätzlich mit einem Bildschirm ausgestattet wurden, der violettes Licht ausstrahlt.

So weit, so unbekannt. Doch Professor Willow wäre kein Forscher, wenn er sich das fragwürdige Objekt nicht bereits ein wenig genauer angesehen hätte.

Bei näherer Betrachtung geschah jedoch erst einmal nichts und er hatte bislang keinen Zugriff auf die Funktionen. Er vermutet, dass Team GO Rocket diese Teile für den Ressourcen-Abbau verwendet. Doch es soll sich um eine äußerst fortschrittliche Technologie handeln. Er erklärt:

„Zusammen mit den Teamleitern habe ich in meinem Labor an etwas gearbeitet, und ich glaube, dass wir diese Komponenten verwenden können, um das Versteck von Team GO Rocket ausfindig zu machen.“