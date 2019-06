Pokémon Go - Community Day mit Shiny-Hydropi bestätigt

Niantic hat den nächsten Community Day für „Pokémon Go“ angekündigt. Der Star der Stunde (oder besser gesagt der drei Stunden) wird das Wasser-Pokémon Hydropi aus der Hoenn-Region sein.

Neuer Community-Tag, neues Glück. Ein weiteres Event steht vor der Augmented-Reality-Tür, das euch im besten Fall dazu verleitet, das heimische Umfeld zum Zocken zu verlassen. Niantic hat einen neuen Community Day für Pokémon Go angekündigt.

Community Day mit Wasser-Pokémon Hydropi

Der kommende Community Day wird ein paar Extras für alle Spieler bereithalten. Allem voran wird es das Wasser-Pokémon Hydropi als Spezialgast geben, das mit vermehrter Häufigkeit auftaucht. Wenn ihr das Pokémon zu dieser Zeit zu einem Sumpex entwickelt, dann erhält es einen besonderen Attacke, die noch nicht kommuniziert wurde. Niantic schreibt:

Hinweis: Sofort-TMs und Lade-TMs bringen am Community Day keine exklusiven Attacken bei. Um die exklusive Attacke zu lernen, musst du das Pokémon des Tages in den vorgegebenen Stunden am Community Day fangen oder entwickeln.

Doch kommen wir zu den wichtigsten Details des Events:

Welche Boni hält der Community Day bereit? Wie bei jedem Event werden eure Lockmodule in der Zeit ganze drei Stunden andauern. Wenn ihr ein Pokémon in dieser Zeit einfangt, dann erhaltet ihr zudem dreimal so viel Erfahrungspunkte wie sonst.

Wird es ein Shiny-Hydropi geben? Ja, Niantic hat bereits bestätigt, dass ihr neben der regulären Form ein Shiny-Hydropi auffinden könnt. Ihr solltet also eure Augen ganz weit offen halten und auf ein pinkfarbenes Hydropi hoffen.

Wann findet das neue Event statt? Der Pokémon Day mit Hydropi startet am 21. Juli 2019 um 16 bis 19 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also wie immer drei ganze Stunden Zeit, um eure Pokémon zu fangen. Denkt dran, dass ihr Hydropi eine Stunde nach dem Event immer noch weiterentwickeln könnt und die besondere Attacke trotzdem erhaltet.