Pokémon Go - Community-Day bringt euch Quiekel: Erstmals Mamutel aus der 4. Generation entwickeln

© Niantic / Pokémon Go

Niantic hat Informationen zum Community-Day im Februar bekannt gegeben. Spieler können sich dann auf die Jagd nach Quiekel machen, es zu Keifel und sogar erstmals zu Mamutel entwickeln sowie weitere Boni einstecken.

Der Januar ist noch nicht ganz vorbei, da gibt es bereits die Ankündigung zum nächsten Community-Day in Pokémon Go für den kommenden Februar 2019. Wie jeden Monat bietet Niantic den Spielern einen neuen Anreiz, um das Haus zu verlassen. Dieses Mal könnt ihr euch auf das Pokémon Quiekel freuen. Das kleine Schweinchen taucht vermehrt auf eurer Map auf.

Shiny-Quiekel fangen

Mit etwas Glück (und/oder Ausdauer) erwischt ihr sogar die Shiny-Form von Quiekel. Offiziell angekündigt ist die schillernde Version bisher nicht, allerdings waren diese besonderen Pokémon bisher zu jedem Community-Day fangbar.

Zwischen 11.00 Uhr und 14:00 Uhr deutscher Zeit solltet ihr euch also warm anziehen und in den schönsten Parks eurer Stadt nach Quiekel suchen.

Mehr Sternenstaub und Trainerkämpfe-Extras

Doch das war noch nicht alles! Am Community-Day gibt Niantic den Spielern zusätzliche Anreize für eine ausgiebige Tour durch die Stadt. Dazu zählen die Verlängerung der Lockmodul-Laufzeit auf 3 Stunden und die dreifache Menge Sternenstaub beim Fangen der Taschenmonster.

Sinnoh-Steine und Mammutel entwickeln

Das ganze Wochenende lang lohnt es sich außerdem, Trainerkämpfe zu veranstalten. Anstatt drei, gibt es bis Sonntagabend fünf Items als Belohnung. Am Community-Day selbst könnt ihr durch Kämpfe gegen andere Spieler bis zu fünf Sinnoh-Steine erhalten.

Diese lassen sich dann direkt an Keifel, der Weiterentwicklung von Quiekel, nutzen. So erhaltet ihr erstmalig Mammutel, ein Pokémon aus der vierten Generation. Eine spezielle Attacke gibt es obendrauf, wenn ihr Quiekel bzw. Keifel mithilfe eines Sinnoh-Steins in ein Mamutel entwickelt. Welche das sein wird, verrät Niantic wohl erst später.