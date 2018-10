Pokémon Go - Abenteuer-Modus zählt Fortschritt im Hintergrund, so sieht er aus!

Ein neuartiger Abenteuer-Modus sorgt fortan dafür, dass ihr Kilometer sammeln könnt, obwohl die App Pokémon Go nicht geöffnet ist. Nun sind die ersten Bilder da, wie das Feature Adventure-Sync am Ende aussehen soll.

Darauf haben die Spieler von Pokémon Go schon seit dem Release des Spiels gewartet! Ein Modus für Abenteurer soll es Spielern fortan möglich machen, die gelaufenen Kilometer im Hintergrund zu erfassen, selbst wenn die eigentliche App Pokémon Go nicht direkt geöffnet ist.

Pokémon Go Ninjatom kommt per Feldforschung im November

Wenn ihr also genervt seid, das Spiel immer offen zu haben, um wertvolle Bonbons eurer Poké-Kumpel zu erfarmen oder Eier schlüpfen zu lassen, dann nutzt fortan einfach den Modus ''Abenteuer-Sync''.

Das ist Abenteuer-Sync

Abenteuer-Sync zählt euren zurückgelegten Weg und birgt sogar spezielle Belohnungen. Nun ist bekannt, wie das Ganze am Ende im Spiel aussehen wird. Dataminer haben ein paar Bilder veröffentlicht, die den Modus schon jetzt präsentieren.

So hat sich unter anderem der Dataminer Chrales das Update 0.125.1 angeschaut und entsprechendes Material veröffentlicht, das nun via Pokemongohub ans Licht gekommen ist. Und so sieht das entsprechende Benutzerinterface aus:

Demnach habt ihr Einblick auf dem Trainer-Profil, wo ''Wöchentlicher Fortschritt'' hinzugefügt wird. Hier werden dann einzelne Dinge gezählt wie die verbrannten Kalorien oder wie viele Eier ihr gefunden habt. In den Einstellungen könnt ihr den Abenteuer-Sync einfach aktivieren. Doch die Sache hat scheinbar einen kleinen Haken. So sieht es ganz so aus, als sei eine Google-Verknüpfung vonnöten.

Was haltet ihr von dem Feature? Diskutiert gerne mit uns unterhalb der News im Kommentarbereich!

Pokémon Go Das ist die nächste Entwicklungsstufe von Meltan