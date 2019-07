Pokémon - Neuer Trailer zu Mewtwo Strikes Back Evolution veröffentlicht

Bereits im März wurde „Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution“ angekündigt, der ein Remake vom allerersten Pokémon-Film darstellen soll. Nun ist ein neuer Trailer erschienen.

Ein neuer Trailer mit zahlreichen Szenen zu „Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution“ ist da! Der kommende Anime-Film wird eine Neuauflage des allerersten Pokémon-Films sein und erzählt die Geschichte rund um das sagenumwobene Pokémon Mewtu neu.

Pokémon Erster Trailer zum neuen Film Mewtwo Strikes Back Evolution mitsamt Starttermin ist da

Alte Bekannte

Selbstverständlich treffen wir in den neuen bewegten Bildern zum CGI-Film gleich alle uns bereits bekannten Charaktere an, die das Pokémon-Universum geprägt haben: Ash, Rocko, Misty, Pikachu, das Team Rocket zusammen mit Mauzi – und natürlich Mew, das Ur- Pokémon.

Aus ihm als Klon hervorgegangen sein, soll Mewtu, dessen dramatische Geschichte bereits in dem im Jahr 2000 erschienen „Pokémon – Der Film“ präsentiert wurde. Nun folgt eine moderne, womöglich sogar 3D-Umsetzung, die am 07. Juli 2019 in den japanischen Kinos erscheinen soll. Wann die Veröffentlichung in Deutschland geplant ist, ist bisher leider nicht bekannt, jedoch keineswegs ausgeschlossen.

Nachfolgend haben wir euch den neuen Trailer zu dem Pokémon-Film eingebunden:

