Pokémon - Ein Künstler verzückt Twitter-Community mit neuen Baby-Pokémon

für GB, GBA, GBC, GC, N3DS, N64, NDS, NEW N3DS, Virtual Console, Wii, Wii U

Saturn - Großartige Weekend Deals: Days Gone für 29 Euro und mehr!

Release-Vorschau - Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Amazon Prime Video - The Expanse: Kein Ende in Sicht: Amazon kündigt eine 5. Staffel an