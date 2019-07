Pokémon - Funko kündigt neue Pop-Figur an: Ein wildes Schiggy erscheint!

Das letzte Glied in der Kanto-Starter-Kette hat noch gefehlt, doch nun wird es endlich eingefügt. Funko veröffentlicht noch in diesem Jahr eine Pop-Figur zum Pokémon Schiggy.

Funko veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Figuren der Pop-Reihe, die bei vielen Popkultur-Liebhabern auf hohen Anklang stoßen. Es gibt bereits zahlreiche Pokémon, die in das niedliche „Funko Pop!“-Gewand geschlüpft sind, doch ein besonderes Pokémon gab es bislang noch nicht zu kaufen.

Pokémon Trauriges Pikachu, nächste Funko-Pop-Figur lautet Rainy Day

Schiggy als Funko Pop!

Funko hat nun endlich eine Pop-Figur zum Pokémon Schiggy angekündigt! Das dürfte viele aus der Pokémon-Fangemeinde freuen. So ist Schiggy, das Starter-Pokémon aus der Kanto-Region, immer noch eines der beliebtesten Pokémon überhaupt. Und so sieht es in voller Pracht als Pop-Figur aus:

© Funko

Falls ihr eines der begehrten Schiggy erwerben möchtet, dann könnt ihr es ab sofort vorbestellen. Entertainment Earth liefert auch nach Deutschland. Ansonsten geduldet euch einfach bis September 2019, denn ab dann besteht die Chance, dass ihr es in einem örtlichen Gaming-Store wiederfindet.

Und falls euch das nicht genug Starter-Pokémon aus Kanto ist, dann dürfte euch das Bisasam in Übergröße sicherlich zusagen, das ebenfalls vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist:

Pokémon Exklusive Funko-Figur zu Bisasam in Übergröße angekündigt

Wenn ihr Bisasam* und Glumanda* kauft, dann ist die Dreierrunde mit Schiggy also bald komplett.

Weiter überzeugt Funko derzeit viele Kunden mit der Reihe „A Day With Pikachu“. Hier werden im Laufe des Jahres ganze zwölf Figuren veröffentlicht, die sich allesamt um Pikachu in verschiedenen Lebenslagen drehen.

© Funko

