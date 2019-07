Pokémon - Chinesisches Großunternehmen Tencent arbeitet an neuem Ableger

Alle fiebern auf die nächsten Pokémon-Ableger hin. Im November werden wir mit Pokémon Schwert & Schild endlich in den Genuss eines komplett neuen Spiels der altehrwürdigen Reihe kommen. Und das auch noch auf der neuen Nintendo Switch mit bisher ungeahnten Grafikmöglichkeiten für ein Pokémon-Spiel.

Heute wurde aber noch ein weiterer Ableger zum Franchise angekündigt. Der chinesische Internetgroßkonzern Tencent, der sich seit 2011 in viele Gaming-Projekte gestürzt hat, schnappt sich die Pokémon-Marke und wird damit ein eigenes Spiel fabrizieren.

Wow, Tencent and The Pokemon Company are developing a new game (probably for smart devices).



Development taken over by Tencent's TIMI studio, which is responsible for the company's biggest hits (+ the upcoming Call Of Duty Mobile).



No further details yet. https://t.co/O9o7iCBkYq