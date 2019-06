Pokémon - Der blutigste Fan-Trailer, den ihr jemals gesehen habt

Der Producer der Netflix-Serie Castlevania hat sich in seiner Freizeit an ein Herzensprojekt gesetzt. Mit seinem Bootleg Universum zeichnet er düstere Versionen von beliebten popkulturellen Reihen. Jetzt ist Pokémon dran und wird damit zu einer blutigen Vision von Ashs Zukunft.

The End of Pokémon: So hat Serien-Producer Adi Shankar (Castlevania und bald auch ein Anime zu Assassin's Creed) seine düstere Version des Pokémon-Universums genannt. Diese ist Teil seiner Bootleg-Reihe, in die es beispielsweise auch schon die Power Rangers geschafft haben. Er nimmt den Gedanken der eigentlichen Serie, gibt ihr einen düsteren Twist und verwandelt das dann in einen packenden Fan-Trailer.

Pokémon Die Ersten sind immer die Besten

In „The End of Pokémon“ geht es nun um die Zukunft von Ash, der Pikachu endgültig verloren hat. Zerfressen von Trauer und Wut erkennt er, dass die Lebensweise „Catch 'Em All“ falsch war und die Pokémon nur noch unter dem Joch der Menschen und den ständigen Schaukämpfen zur Belustigung der Zuschauer leiden.

Free them all!

Damit soll nun Schluss sein. Ash zettelt eine Revolution an und löst Unruhen in den Straßen aus. Vermummte verprügeln Pokémon-Trainer auf den Straßen und lauern Arenaleitern auf, um ihre Taschenmonster zu befreien. Natürlich sind dabei auch Misty und Rocko im Visier der Angreifer.

Das Ganze gerät schließlich außer Kontrolle und wird durch die Freilassung des mächtigsten Pokémons gekrönt. Eine fünfminütige, epische Reise in ein Pokémon-Universum, das wir so wohl niemals zu sehen bekommen werden. Dabei gibt es so viel Potenzial her.