Pokémon Schwert und Schild - Neue Szenen und Eindrücke im aktuellen japanischen Trailer

Der Release von „Pokémon Schwert und Schild“ rückt immer näher und damit wächst gleichzeitig auch die Ungeduld vieler Spieler. Um die Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, wurde nun ein neuer, japanischer Trailer veröffentlicht.

Fast täglich erblicken Informationen und Hinweise zu Pokémon Schwert und Schild das Licht der Welt. Von der Kontroverse eines unvollständigen Pokédex, über das Streichen von Mega-Entwicklungen und Z-Attacken, bis hin zum Gigadynamax-Phänomen hatten Fans in den letzten Wochen eine Menge Lesestoff.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir bis zum Release am 15. November 2019 viele weitere Details über den Titel erfahren. Bis es so weit ist, können Spieler sich erst einmal über einen brandneuen, japanischen Trailer freuen, in welchem haufenweise neue Szenen und Inhalte zu sehen sind, die so bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Außerdem könnt ihr hier einen Blick auf ein paar neue Pokémon werfen.

Die beiden Versionen des Videospiels erscheinen erstmals nur für die Nintendo Switch. Ihr steuert in dem Spiel einen selbst erstellten Charakter durch die fiktive Region Galar, welche auf der Insel Großbritannien basiert. Wie für die Pokémon-Spiele üblich habt ihr dabei zwei Hauptziele: Zum einen Champion der Region werden und zum anderen das Vervollständigen eures Pokédex.

Neu in „Pokémon Schwert und Schild“ wird die Dynamaximierung sein, eine Fähigkeit, mit der euer Pokémon an Größe und Stärke gewinnt. Über maximal drei Runden werden dann alle Attacken des Taschenmonsters in Dynamax-Attacken umgewandelt. Außerdem wird es in den neuen Versionen die Naturzone geben, eine weitläufige Fläche in der Galar-Region, die mehrere Städte miteinander verbindet und in der zahlreiche Pokémon angetroffen werden können.