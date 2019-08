Pokémon Schwert und Schild - Info-Welle: Neue Pokémon, Formen, Features und Widersacher!

© The Pokémon Company / Nintendo

Heute gibt es neues Futter für Pokémon-Fans! Zu den kommenden Editionen „Pokémon Schwert und Schild“ gibt es zahlreiche neue Infos und neue Trailer. Wir stellen euch alle Neuheiten vor.

Die beiden neuen Pokémon-Abenteuer Schwert und Schild für die Nintendo Switch werden am 15. November das Licht der Welt erblicken. Wir erkunden die neue Region Galar und werden vielen neuen Pokémon begegnen. Nun wurden weitere neue Wesen enthüllt sowie die Widersacher, die sich euch in den Weg stellen wollen. Obendrein wurde ein neues Gameplay-Feature vorgestellt, dass in den kommenden Spielen sein Debüt feiert.

Pokémon Schwert und Schild Das sind die editionsspezifischen Pokémon und Arenen

Neue Pokémon und Galar-Formen

Wer schon die Region Alola bereist hat, der wird sich noch an die Alola-Formen erinnern – altbekannte Pokémon, deren Äußeres sich der Umwelt und den speziellen Gegebenheiten in Alola angepasst hat und dementsprechend mit neuem Design und Typen-Kombination daherkommt. Entwickler GAME FREAK führt dieses Feature in „Schwert und Schild“ fort und präsentiert daher nun die ersten Vertreter der sogenannten Galar-Form.

Galar-Smogmog

Kategorie: Giftwolken-Pokémon

Typ: Gift + Fee

Größe: 3,0 m

Gewicht: 16,0 kg

Fähigkeit: Schwebe/???

© The Pokémon Company

Galar-Smogmog verzehrt verschmutzte Luft und giftige Gase. Dabei entsteht gesäuberte Luft, die es aus dem oberen Teil seiner Köpfe ausstößt. Die Giftstoffe, die sich in Smogmogs Körper ansammeln, verdichten sich zu Wölkchen aus einem konzentrierten giftigen Gas, die aus seinem Körper austreten und um es herumschweben. Dieses Gas ist so stark, dass Smogmogs Feinde schon nach einem kleinen Atemzug betäubt und gelähmt werden. Im Kampf stellt dies daher Smogmogs gefährlichste Waffe dar.

Galar-Zigzachs

Kategorie: Kleindachs-Pokémon

Typ: Unlicht + Normal

Größe: 0,4 m

Gewicht: 17,5 kg

Fähigkeit: Mitnahme/Völlerei

© The Pokémon Company

Die Zigzachs der Galar-Region ziehen frei durch das Land und lassen sich nirgendwo nieder. Sie besiedeln alle Bereiche der Region, einschließlich Felder, Wälder und Städte. Es wird spekuliert, dass die zickzackartigen Bewegungen der Zigzachs aus anderen Regionen auf die rastlose Natur der Galar-Zigzachs zurückzuführen ist, welche die ältesten Vertreter der Art darstellen sollen. Galar-Zigzachs lieben Kämpfe. Sie rempeln absichtlich Menschen und andere Pokémon an, um einen Streit anzuzetteln. Bei anderen Pokémon führt dieses Verhalten für gewöhnlich zum Kampf, aber Menschen interpretieren es oft als einen spielerischen Ausdruck von Zuneigung.

Galar-Geradaks

Kategorie: Sprinter-Pokémon

Typ: Unlicht + Normal

Größe: 0,5 m

Gewicht: 32,5 kg

Fähigkeit: Mitnahme/Völlerei

© The Pokémon Company

Galar-Geradaks erreichen Geschwindigkeiten von über 100 km/h und können verheerende Tackles und Kopfnüsse austeilen. Diese zerstörerischen Angriffe haben so viel Wucht, dass sie selbst Autos aus dem Weg stoßen können. Wenn solch ein Angriff allerdings danebengeht, kann das Galar-Geradaks völlig aus der Balance bringen. Galar-Geradaks sind impulsiv und furchtlos. Sie schrecken nicht davor zurück, sich mit Gegnern anzulegen, die ihnen haushoch überlegen sind. Aufgrund ihrer unerschrockenen Art und ihrer Tendenz, Gegner direkt zu konfrontieren, sind Galar-Geradaks sehr beliebt bei verdrossenen Jugendlichen aus der Region.

Barrikadax

Kategorie: Barrikaden-Pokémon

Typ: Unlicht + Normal

Größe: 1,6 m

Gewicht: 46,0 kg

Fähigkeit: Achtlos/Adrenalin

© The Pokémon Company

Die Geradaks der Galar-Region leben in rauen Verhältnissen und müssen sich gegen die harte Konkurrenz ihrer Artgenossen durchsetzen. Ihr Selbsterhaltungstrieb ist deshalb besonders stark ausgeprägt, was schließlich dazu führte, dass sie sich zu Barrikadax entwickelten. Obwohl Barrikadax sehr kampflustig ist, scheint es nur selten als Erstes anzugreifen. Es provoziert seinen Gegner, um ihn dazu zu verleiten, in die Offensive überzugehen. Gelingt ihm dies, formt es mit den Armen ein „X“ und fängt den Angriff mit seiner Attacke Abblocker ab. Barrikadax ist besonders talentiert darin, Gegner unachtsam werden zu lassen und dann mit seinen scharfen Krallen einen Gegenangriff zu starten.

Morpeko

Kategorie: Alter Ego-Pokémon

Typ: Elektro + Unlicht

Größe: 0,3 m

Gewicht: 3,0 kg

Fähigkeit: Heißhunger

© The Pokémon Company

© The Pokémon Company

Mit seinen Backentaschen erzeugt es ununterbrochen Elektrizität. Da es dabei Energie verbraucht, ist Morpeko rund um die Uhr hungrig. Um seinen Hunger zu stillen, hat es stets Beerensamen als Snack dabei. Wird Morpekos Hunger nicht gestillt, ändert sich sein Hormonspiegel. Dies bewirkt, dass sein Fell eine andere Farbe annimmt und bei ihm ein aggressiveres, launisches Verhalten auslöst. Gleichzeitig ändert sich der Typ der Energie, die es in seinen Backentaschen aufbewahrt, von Elektro zu Unlicht. Morpekos Fähigkeit Heißhunger wird mit diesen Spieltiteln neu eingeführt und bewirkt, dass es in jeder Runde sein Aussehen verändert. Abhängig von Morpekos Form ändert sich auch der Typ seiner einzigartigen Attacke Aura-Rad. Das Pappsattmuster macht sie zu einer Elektro-Attacke. Das Kohldampfmuster macht sie zu einer Unlicht-Attacke.

Rivalen und Widersacher

Mary und Betys

In Pokémon Schwert und Schild wird Hop nicht euer einziger Rivale sein. Ihm gesellen sich noch weitere Trainer hinzu, die sich mit euch messen wollen. Heute wurden Mary und Betys vorgestellt. Mary besitzt ein Morpeko und scheint Spaß daran zu haben, mit anderen zu wetteifern. Dennoch sollte man sich vor ihren kalkulierten und nüchternen Kampfstrategien hüten.

© The Pokémon Company

Betys ist ein stolzer Kämpfer. Er bekam von Pokémon Liga-Präsident Rose persönlich eine Empfehlung, um an der Arena-Challenge teilzunehmen. Er will Champ werden, das ist jedoch nicht sein einziges Ziel.

© The Pokémon Company

Team Yell

Sie stellen in den neuen Editionen das gegnerische Team dar. Die Gruppe von Störenfrieden stellen sich euch öfters in den Weg. Sie wollen nämlich, dass Mary der neue Champ wird, und deshalb versuchen sie so gut es geht, die anderen Trainer zu sabotieren. Sie scheinen der persönliche Fanclub von Mary zu sein.

© The Pokémon Company

PokéJobs machen eure Pokémon stärker

Ein neues Gameplay-Feature, das ihr neben dem Hauptabenteuer nutzen könnt, sind die PokéJobs. Im Pokémon Center bei Rotomina könnt ihr verschiedene Jobs für Unternehmen oder Universitäten durch eure Pokémon erledigen lassen. Je nach Job eignet sich ein bestimmter Pokémon-Typ besser als ein anderer. Als Belohnung für erledigte Jobs erhalten die jeweiligen Pokémon Erfahrungspunkte und für euch kann zudem ein seltenes Item winken.