Pokémon Schwert und Schild - Eine Hochzeitstorte hält den Rekord für das größte Pokémon

Wailord ist bekannt für seinen Größenrekord, doch nun muss es sich geschlagen geben. Eine riesige Hochzeitstorte ist nun das kolossalste bekannte Pokémon.

Gestern enthüllte The Pokémon Company einige neue Pokémon, die wir das erste Mal in Pokémon Schwert und Schild fangen können – darunter Pokusan. Das kleine Sahne-Pokémon mit der Fähigkeit Zuckerhülle sorgt nicht nur für leckere Desserts, sondern schießt zudem süß riechende Sahne nach Gegnern. Was man dem kleinen Wesen jedoch nicht ansieht: Es hält den Rekord für das zurzeit größte bekannte Pokémon inne!

Das größte Pokémon ist allererste Sahne

Das tut es zwar nicht in seiner normalen Form, die gerade mal 30 Zentimeter groß ist, doch im selben Atemzug präsentierte The Pokémon Company am gestrigen Tage eine weitere Form des Dynamax-Phänomens. Die neu vorgestelle Gigadynamax-Form bewirkt, dass Pokémon zu ungeahnten Größen heranwachsen, spezielle Gigadynamax-Attacken einsetzen können und darüber hinaus ihre Form ändern.

Nicht jedes Pokémon kann eine Gigadynamaximierung vollziehen, dies ist nur einigen bestimmten Wesen vorbehalten. Pokusan gehört dazu und ist es in seiner Gigadynamax-Form, dann steht plötzlich eine riesige Hochzeitstorte auf dem Kampffeld. Die Betonung liegt hierbei auf „riesig“, mit einer Größe von über 30 Metern steht es auf dem Podest der größten Pokémon ganz weit oben. Gigadynamax-Pokusan ist mehr als doppelt so groß wie Wailord, welches als zweitgrößtes Pokémon eine Länge von rund 14,5 Metern aufweist.

Da Wailord ebenfalls in „Pokémon Schwert und Schild“ auftritt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass auch das kolossale Wal-Pokémon die Dynamaximierung einsetzen und immens an Größe gewinnen kann. Noch ist dies aber nicht bestätigt und es ist ebenfalls unklar, ob es dann überhaupt größer wird als Gigadynamax-Pokusan.