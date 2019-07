Pokémon Schwert und Schild - Geister-Trainer Nio spukt sich in die Herzen der Fans

In „Pokémon Schwert und Schild“ wollen wir uns gegen eine ganze Reihe von Arenaleitern behaupten. Ein bestimmter Trainer, der im neuesten Trailer vorgestellt wurde, ist dabei jetzt schon ein heimlicher Star in der Community.

Im neuesten Trailer zu Pokémon Schwert und Schild wurden viele Neuigkeiten enthüllt. Dazu gehören unter anderem neue Arenaleiter, die wir in der Region Galar herausfordern können. Ein Novum für die Reihe: Erstmals sind einige Arenen exklusiv in nur einer Edition vertreten. So versuchen wir in „Pokémon Schwert“ Saida in der Kampf-Arena zu besiegern, während in „Pokémon Schild“ stattdessen Nio mit seinen Geistern auf uns wartet. Gerade der düstere Junge mit seiner Maske hat es den Fans angetan.

Nio, der düstere Arenaleiter mit der Maske

Gestern wurde Nio offiziell vorgestellt. Er ist ein talentierter Trainer von Geister-Pokémon und schon seit jungen Jahren der Leiter der Geister-Arena. Aufgrund seiner ausgeprägten Schüchternheit versteckt er sein Gesicht hinter einer Maske und mischt sich nur selten unter Leute oder in die Öffentlichkeit. Lieber verbringt er seine Zeit auf Friedhöfen oder in Ruinen.

Sein zugegeben recht kurzer Auftritt verhinderte jedoch nicht, ihm starke Sympathiepunkte aus der Community zuzusprechen. Zahlreiche Fanarts und Posts machen die Beliebtheit von Nio kund. Wir haben einige Beispiele für euch und zeigen obendrein den Vergleich zu vorherigen Geister-Trainern:

here is my summary of Ghost Pokemon trainers over the years leading up to the new Gym Leader announced today.

Auf seinem Trikot trägt Nio die Nummer 291. Das ist ein japanisches Wortspiel und kann als ni („zwei“), ku („neun“) und i („eins“ wie im japanischen „Ichi“) gelesen werden. Zusammen ergibt dies Nikui („hasserfüllt“, „schrecklich“ oder „boshaft“). Viele Fans sehen jedoch eher eine niedliche oder schüchterne Seite an Nio, wie wir an folgenden Tweets sehen.

BOI BABY BOI



i just keep seeing a duskull instead of mimikyu

Andere Fans erstellen dagegen coole Artworks, die vorallem die düstere Seite von Nio hervorstechen lassen. Seht selbst:

Doodled the new gym leader, absolutely love him so much!! tbh I wanted to draw him cute but then uh, stuff happened...

I thought I've already finished with Pokemon, but here we are



I needed to give my ghost son a little bit of love

Allister my spooky pokemon son

„Pokémon Schwert und Schild" erscheinen am 15. November 2019 exklusiv für die Nintendo Switch.