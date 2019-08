Pokémon Go - Update 0.151.0 fügt 20 neue Crypto-Pokémon hinzu

Im Code des neuen Updates zu Pokémon Go haben Dataminer einen interessanten Fund gemacht. In Kürze dürften neue Crypto-Pokémon hinzugefügt werden, die zum Teil von Team-Rocket-Leiter Giovanni genutzt werden. Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst.

Seit kurzem steht in Pokémon Go das neue Update 0.151.0 für iOS und Android zur Verfügung. Bis auf einige kleinere Fehlerkorrekturen hat dieses zwar eigentlich nichts zu bieten und trotzdem versteckt sich dahinter mehr. Denn in den Spieldateien haben Dataminer jetzt einige neue Pokémon entdeckt.

Dabei handelt es sich im Detail um 20 neue Crypto-Pokémon (Shadow-Pokémon). Diese sind zwar im Spiel noch nicht enthalten, werden euch also nicht über den Weg laufen, es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern.

Neue Crypto-Pokémon

Diese 20 Crypto-Pokémon werden wohl bald in Pokémon Go enthalten sein:

Kangama

Digda

Digdri

Rihorn

Rizeros

Rihornior

Kramurx

Kramshef

Kaumalat

Knarksel

Knakrack

Krabby

Kingler

Muschas

Austos

Kleinstein

Georok

Geowaz

Hippopotas

Hippoterus

Neben den beiden Boden-Pokémon Knakrack und Rihornior gesellt sich unter anderem das regionale Pokémon Kangama aus der ersten Generation hinzu.

Auffällig ist dabei, dass einige Monster, darunter das erwähnte Kangama, von Giovanni, dem Team-Rocket-Leiter, genutzt werden.

Die Zeichen stehen entsprechend also sehr gut, dass wir dem Bösewicht in Zukunft auch in der AR-App begegnen werden.

Weiterhin wurden vier Herbst-Pokémon (Pikachu, Bisasam, Schiggy und Glumanda) dem Code hinzugefügt. Es könnte sein, dass diese Exemplare im Herbst neue Kostüme erhalten werden - möglicherweise neue Hutvarianten?

Neue Animation zum Schlüpfen von Eiern

Die Animation zum Schlüpfen von Eiern wurde in Version 0.151.0 deutlich überarbeitet und verändert. Dieser Vorgang wird durch eine Art goldene Bühne nun deutlich schicker präsentiert.

