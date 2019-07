Pokémon Go - Team GO Rocket nimmt heute weltweit alle Pokéstops in Beschlag

Was passiert hier mit „Pokémon Go“? Irgendetwas ist faul mit den Social-Media-Accounts der AR-App. Die mysteriösen Vorzeichen sollten abermals auf Team GO Rocket deuten, wie sich nun herausgestellt hat. Ein globaler Überfall steht kurz bevor.

Einige Twitter-User machten am heutigen Morgen große Augen, als sie über die Tweets des offiziellen Accounts von Pokémon Go stolperten. Irgendetwas ist anders und nun wissen wir, was passiert ist.

Team Go Rocket hat sich die Social-Media-Accounts (wie zum Beispiel den deutschen Twitter-Account) kurzerhand unter den Nagel gerissen. Sie verbreiten hier nun besorgniserregende Botschaften zu ihren suspekten Machenschaften.

Und eine Botschaft sticht dabei ganz besonders ins Auge. Team Go Rocket plant offenbar einen groß angelegten Clou am heutigen 28. Juli 2019, wie bereits am gestrigen Tage über kryptische Meldungen angekündigt wurde. Doch nun wurde das Geheimnis gelüftet:

WAS GEHT AB? 👋 Während ihr von unserer Showeinlage in New York City abgelenkt wart, haben wir unsere Mitglieder für eine WELTWEITE INVASION DURCH TEAM GO ROCKET versammelt! Von 16 bis 17 Uhr nehmen wir ALLE PokéStops in eurer Gegend in Beschlag. Hahaha. 🙃 #TeamGORocket pic.twitter.com/hh6Eo4S6yh — Team GO Rocket DE (@PokemonGOdeu) July 28, 2019

Es gibt ganz offensichtlich kein Entkommen mehr. Team GO Rocket ist zurück und mit ihr eine „weltweite Invasion“. Diese wird heute zwischen 16 und 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. In diesem Zeitraum übernehmen sie sämtliche Pokéstops auf der ganzen Welt.

Ob sie diesbezüglich noch mehr planen, gilt es vorerst abzuwarten. Auf jeden Fall solltet ihr euch gut auf die Schatten-Pokémon vorbereiten, die von Team GO Rocket kontrolliert werden.

Das ist nämlich nicht das erste Mal, dass sich Team GO Rocket in der Welt von „Pokémon Go“ zeigt. Beim ersten Mal wurden bereits ausgewählte Pokéstops überfallen. Hier verfärbten sich die PokéStops nach der Übernahme und die Trainer mussten gegen die Rabauken von Team GO Rocket antreten.