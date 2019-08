Pokémon Go - Superschurke Giovanni erstmals im Spiel gesichtet

Nanu, wen haben wir denn da? Giovanni, der geistige Kopf der Rabaukenbande Team Rocket, wurde nun erstmals in „Pokémon Go“ gesichtet. Sein vollständiger Auftritt wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Was braut sich da am Himmel von Pokémon Go zusammen? Scheinbar nichts Positives, denn der Superschurke Giovanni vom Team GO Rocket, den viele von euch als Boss der fragwürdigen Gruppierung kennen, wurde nun erstmals im Spiel gesichtet.

Nun stellt sich die Frage, was sucht Giovanni in „Pokémon Go“? Wird er womöglich die eine oder andere Arena im Spiel übernehmen, während seine Schergen an den Pokéstops auf die Spieler warten?

Pokémon Go Das beste Shiny-Pokémon aller Zeiten angekündigt, Shiny-Rayquaza!

Giovanni in Pokémon Go

Giovanni war nun erstmals während des Pokémon Go Festes in Yokohama, Japan zu sehen. Hier hat er die Trainer dreisterweise beim Fotoschießen gestört. Diese zeigten sich recht überrascht von dem speziellen Gast, der ihr Foto gebombt hat.

Der Anführer von Team Rocket führt sicherlich etwas im Schilde und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich seine wahren Machenschaften offenbaren. Womöglich wird sich der Bösewicht den Trainern direkt in den Weg stellen und fordert die Spieler zum Kampf heraus. Es ist gut denkbar, dass er dabei die bislang unangetasteten Arenen im Auge hat.

All das ist zum momentanen Zeitpunkt allerdings noch unklar. Die finsteren Pläne von Team GO Rocket, die schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen in der AR-App treiben, werden sicherlich schon bald aufgedeckt.

Bis dahin verpasst auf keinen Fall das Post-Festival-Event, das noch bis zum 12. August um 13 Uhr andauert. In dieser Zeit habt ihr nämlich die Chance, ein spezielles Pikachu zu fangen:

Pokémon Go Fangt mit dem kommenden Event Hut tragende Pikachu!