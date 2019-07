Pokémon Go - So schnappt ihr das gepanzerte Mewtu

Schon bald dürft ihr in „Pokémon GO“ wieder auf die Jagd nach Mewtu gehen. Doch dieses Mal wird das starke Pokémon noch mächtiger und kommt mit einer eigenen Panzerung daher. Wie ihr das Mewtu samt Rüstung in euren Pokéball bekommt, verraten wir euch hier.

In wenigen Tagen könnt ihr euch wieder der Herausforderung stellen, Mewtu in Pokémon GO zu schnappen. Das sagenumwobene Pokémon wird wieder für einige Tage im Spiel verweilen. Das Besondere: Es handelt sich hier nicht um das stinknormale Mewtu.

Pokémon Go Community Day mit Shiny-Hydropi bestätigt

Stattdessen bekommt ihr hier ein Mewtu in Panzerung serviert. Dieses stammt aus dem neuen Pokémon-Film, der aber bislang nur in japanischen Kinos an den Start geht. Immerhin konzentrieren sich die Macher von „Pokémon GO“ nicht nur auf Japan und bringen uns das gepanzerte Mewtu ebenso.

Wann ist das gepanzerte Mewtu in Pokémon GO verfügbar?

Das Mewtu wird ab dem 10. Juli 2019 gegen 22 Uhr in „Pokémon GO“ auftauchen. Es erscheint dann in den Raids des Spiels und braucht einige Mitspieler, um geschlagen zu werden. Für diese Herausforderung habt ihr bis zum Ende des Julis Zeit. Es verschwindet wieder am 31. Juli 2019 um dieselbe Uhrzeit.

Die Chance auf Mewtu in einem Raid zu treffen, erhöht sich jeden Mittwoch zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Dann wird eine legendäre Raid-Stunde stattfinden. Im Grunde werden also alle offenen Raids oder EX-Raids mit einem gepanzerten Mewtu vollgestopft. Genau dann könnte sich ein Treffen mit Freunden also am meisten lohnen.

Pokémon Go Neue Lockmodule angekündigt, weitere Sinnoh-Pokémon verfügbar

Was kann das gepanzerte Mewtu?

Noch ist nicht wirklich viel zu den Fertigkeiten des gepanzerten Mewtu bekannt. Einige Community-Mitglieder vermuten, dass es durch die Panzerung einen höheren Verteidigungswert in „Pokémon GO“ bekommen könnte. Dabei handelt es sich aktuell aber nur um Spekulationen.