Pokémon Go - Niantic vergrößert nochmal das Pokémon-Aufbewahrungslimit

Wenn ihr euren Speicher mit Echtgeld erweitern und diese Münzen nicht im Spiel farmen möchtet, dann ist das natürlich auch möglich. Hier zahlt ihr dann insgesamt rund 20 Euro – je nachdem, was für ein PokéCoin-Bundle ihr kauft variiert das immer ein wenig. Es gibt zum Beispiel 2500 Pokémünzen für 21,99 Euro.

Falls ihr euren Lagerplatz erweitern möchtet, dann könnt ihr das im entsprechenden Ingame-Shop tun. 50 Plätze (Pokémon-Aufbewahrung-Plus) kosten 200 PokéCoins. Insgesamt müsst ihr also 2000 PokéCoins ausgeben, um die Vorratskamer aufs neue Maximum zu bringen. Ihr benötigt 40 Tage, um das Geld im Spiel zu erfarmen.

Niantic handelt nun abermals und vergrößert den digitalen Lagerplatz für die Pokémon eines Trainers erneut. Das Aufbewahrungslimit liegt nach dem neuen Update bei satten 2500 Pokémon. Wenn die Generation 5 in naher Zukunft veröffentlicht werden soll, ist es durchaus nachvollziehbar, wieso Niantic die Maximalgrenze schon mal im Vorfeld anhebt. Allerdings ist es noch völlig unklar, wann die 5. Generation an Pokémon ihren Weg ins Spiel findet.

Kaum ein Feature stört die Spieler von Pokémon Go so sehr wie die Tatsache, dass es eine Obergrenze für sammelbare Pokémon gibt. Zwar wurde die Kapazität bereits vor einiger Zeit auf 2000 Pokémon angehoben, doch das reichte vielen Spielern immer noch nicht aus.

500 Pokémon warten auf ein neues Zuhause. Wenn ihr bereits die Obergrenze in „Pokémon Go“ von 2000 Pokémon erreicht habt, dann gibt es jetzt noch einmal 500 obendrauf. Niantic hat den Lagerplatz für Pokémon erhöht.

