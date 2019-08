Pokémon Go - Mehr als eine Milliarde Downloads seit Launch

© The Pokémon Company / Nintendo

Damit dürfte „Pokémon Go“ definitiv als eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten gelten – auch, wenn nicht genau bekannt ist, wie die Zahl eigentlich zustande kommt. So sind keine Details über die Art der Erhebung öffentlich gemacht worden.

In einem neuen Trailer zum Spiel, der von der Pokémon Company für den japanischen Raum veröffentlicht wurde, ist eine entsprechende Notiz angeführt: Seit Release wurde „Pokémon Go“ mehr als eine Milliarde Mal heruntergeladen.

Mehr als drei Jahre liegt der Release von Pokémon Go mittlerweile schon zurück, doch der Erfolg bleibt weiterhin ungebrochen. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, konnte nun eine neue Rekordmarke überboten werden.

