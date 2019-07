Pokémon Go - Mehr als 2,6 Milliarden Dollar Einnahmen seit Launch

Der Erfolg von „Pokémon GO“ lässt sich nicht von der Hand weisen. In den Jahren seit dem Launch haben die Entwickler zahlreiche Gamer begeistert und auch eine ganze Menge Geld durch Mikrotransaktionen eingenommen. Wie viel genau, wurde jetzt durch Analysten herausgefunden.

Am vergangenen Wochenende ist Pokémon GO ein weiteres Jahr gealtert. Vor ziemlich genau drei Jahren sind hunderttausende Gamer auf die Straßen gegangen, um Pokémon einzufangen. Der Hype war gigantisch. Und obwohl dieser seit 2016 etwas abgeflaut ist, können sich die Entwickler nicht beschweren.

Denn wie die Analysten der Seite SensorTower herausgefunden haben, wurden in diesen drei Jahren eine Menge Einnahmen durch „Pokémon GO“ generiert. So liegt die aktuelle Zahl etwa bei 2,65 Milliarden US-Dollar, was etwa 2,36 Milliarden Euro entspricht.

Vergleicht man „Pokémon GO“ mit anderen Apps, spielt die Monsterhatz bei den ganz Großen mit. In den ersten drei Jahren nach Erscheinen konnte nur Clash of Clans mit etwa 3,15 Milliarden Dollar mehr einnehmen.

Besonders interessant wird es dann bei den Verteilungen dieser Einnahmen. Während die USA insgesamt 928 Millionen Dollar in „Pokémon GO“ investiert haben, waren es in Deutschland etwa nur 159 Millionen Dollar. Dazwischen - auf Platz 2 - liegt Japan mit 779 Millionen Dollar.