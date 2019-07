Pokémon Go - Ein erster Blick auf die Shadow-Pokémon, neues Bewertungssystem und Trainerkampf-Änderungen

„Pokémon GO“-Spieler können sich bald auf neue Inhalte für die beliebte Mobile-App in Form von Shadow-Pokémon und dem berüchtigten Team Rocket freuen. Nun gibt es einen ersten Blick auf die bösen Versionen der Taschenmonster sowie weiterer Neuerungen des kommenden Updates.

Während des Pokémon GO Fan Festes in Dortmund gab es schon einen ersten offiziellen Hinweis darauf, dass Team Rocket (in diesem Fall wohl unter dem Namen (Team GO Rocket) bald in Pokémon GO einfallen wird. Dort schwebte nämlich ein Heißluftballon der bösen Gruppierung über den Köpfen der Fans.

Pokémon Go Dataminer bestätigt Team Rocket, Shadow-Pokémon und Invasionen

Team GO Rocket und die Shadow-Pokémon

Nun scheint es nicht mehr lange zu dauern, bis Team GO Rocket und die Shadow-Pokémon für ein Event in dem Spiel auftauchen. Niantic schickt zurzeit bereits in einigen Teilen der Welt das Update 0.149 raus, das bald für alle zugänglich sein soll. Der in der Community bekannte Dataminer Chrales hat sich die neuen Inhalte bereits in einem Stream angesehen und gibt uns einen Vorgeschmack, auf was wir uns freuen dürfen.

So wird uns ein erster Blick auf die kommenden Shadow-Pokémon geboten, die von Team GO Rocket-Schergen kontrolliert werden und von uns gefangen werden können. Die Spieler werden sogar zum Kampf aufgefordert. Ein Bild zeigt zum Beispiel ein Enton mit roten Augen und einer schattenhaften Aura.

© Pokémon GO / Chrales

Shadow-Pokémon sollen schwerer aufzuleveln sein. Bringt ihr es wieder in seine normale Form zurück, erhält das Pokémon einen gehörigen Stat-Boost, eine neue Attacke und andere permanente Verbesserungen.

Neues Bewertungssystem

Das Update bringt zudem Verbesserungen im Bewertungssystem für eure Pokémon. In Zukunft wird euch nämlich in drei Kategorien verraten, wie gut die IV eures Wesens sind. Bei jeder der drei Kategorien Angriff, Verteidigung und Ausdauer können bis zu drei Balken angezeigt werden. Je mehr Balken zu sehen sind, desto bessere Werte stecken auch unter der Haut des Pokémon. Ob dadurch die IV-Apps ersetzt werden, die nach wie vor eine bessere Analyse bieten, wagen wir jedoch zu bezweifeln.

New appraisal UI in Pokémon GO 0.149.0! It's so fast!! pic.twitter.com/5786SZiDn2 — Pokémon GO Hub (@PokemonGOHubNet) 15. Juli 2019

Minispiele bei Trainer-Kämpfen

Trainer-Kämpfe kommen bald mit einem neuen Interface daher, das unter anderem die CP der Pokémon immer am oberen Bildschirmrand anzeigt. Um Ladeattacken einzusetzen, müsst ihr vorher ein kleines Minispiel absolvieren. Die Neuerungen gibt es im folgenden Video von Entwickler Niantic zu bestaunen:

Trainers, two feature revamps are coming to Pokémon GO! We are rolling out an updated appraisal system to give you more detailed information on your Pokémon's stats, and will soon be updating the Charged Attack mechanic in Trainer Battles. Watch for a preview! pic.twitter.com/0MaIjrxx8f — Niantic Support (@NianticHelp) 15. Juli 2019

Wir dürfen gespannt sein, wann das Event bei uns beginnt und welche Neuerungen uns noch durch das neue Update erwarten.