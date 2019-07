Pokémon Go - Dataminer bestätigt Team Rocket, Shadow-Pokémon und Invasionen

Seit längerer Zeit kursieren Gerüchte darüber, dass schon bald Team Rocket und Shadow-Pokémon in „Pokémon Go“ eingeführt werden. Jetzt möchte ein Dataminer entsprechende Beweise im Quellcode des Spiels entdeckt haben.

Nach dem letzten Update zu Pokémon Go hat sich der Dataminer Chrales den Code von Niantics Titel einmal genauer angesehen und ist so auf interessante Details gestoßen. Auf Polygon berichtete der Datenauswerter davon, dass schon in absehbarer Zeit sowohl das berüchtigte Team Rocket, als auch die legendären Shadow-Pokémon in das Spiel eingeführt werden.

Team Rocket

Seiner Aussage nach wurden mit dem letzten Update Dialogzeilen für Team Rocket eingefügt, deren Debüt im Spiel schon seit geraumer Zeit von Niantic angedeutet wird. Zuletzt auf dem „Pokémon Go“-Fest in Dortmund, wo Fans einen Heißluftballon ausmachen konnten, der das berühmte rote R der Bande trug. Zwar wurde nicht herausgefunden, wann genau die Schurken, die nun Team Go Rocket heißen, offiziell eingeführt werden, doch fand man stattdessen einen Querverweis auf einen weiteren neuen Inhalt, nämlich die Shadow-Pokémon.

So ist es möglich, dass Team Go Rocket entweder die emotionslosen Taschenmonster für ihre diabolischen Zwecke missbraucht oder sogar selbst dafür verantwortlich sind, dass solche Wesen existieren. Es gibt Hinweise darauf, dass Mitglieder der Bande ihre Pokémon im Stich gelassen haben, nachdem diese keinen Sieg erringen konnten und die sonst gütigen Tierchen so zu einer bedrohlichen neuen Art wurden - höchstwahrscheinlich den Schadow-Pokémon.

Shadow-Pokémon und Invasionen

Die Hinweise im Code des aktuellen Updates deuten an, dass diese neue Art von Pokémon eigene Statistiken, Move-Werte sowie Bonbon- und Sternenstaub-Multiplikatoren besitzt. Außerdem kann man davon ausgehen, dass es möglich sein wird, durch den Einsatz von Bonbons und Sternenstaub Shadow-Pokémon zu reinigen, damit jene wieder zur normalen Form zurückkehren können.

Zusätzlich fanden sich Hinweise auf Invasionen, also Versuchen von Team Go Rocket, Pokéstops zu übernehmen, was von den Spielern verhindert werden muss. Bei solchen Auseinandersetzungen tretet ihr allem Anschein nach gegen einen Schergen der Bande an, welcher eine bestimmte Art von Pokémon einsetzt. Ob es möglich sein wird, kooperativ gegen diese Gegner zu kämpfen, ist hingegen noch nicht bekannt.

Außerdem konnte der Dataminer Hinweise auf drei neue Moves finden, zwei neue Medaillen, zwei neue Quest-Arten sowie das neue Item Route Marker.