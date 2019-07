Pokémon Go - Das beste Shiny-Pokémon aller Zeiten angekündigt, Shiny-Rayquaza!

Falls ihr schon immer ein Shiny-Rayquaza fangen wolltet, dann solltet ihr euch die nächsten Tage ganz dick in eurem Kalender mit eurer Wunschfarbe markieren. Niantic hat bestätigt, dass das heißbegehrte, schillernde Rayquaza in Kürze in den Raid-Arenen auftaucht.

Niantic und The Pokémon Company haben in der Nacht einen Teaser-Trailer zu Pokémon Go veröffentlicht, der selbst dem letzten Pokémon-Trainer die Socken auszieht. Rayquaza feiert ein gigantisches Comeback.

Das Besondere daran ist nämlich, dass Rayquaza in der Shiny-Form auf die Augmented-Reality-Welt losgelassen wird und ihr es mit etwas Glück fangen könnt. Ihr könnt das Shiny-Antlitz aber erst einmal im nachfolgenden Teaser bestaunen:

Rayquaza kehrt bald in die Welt von Pokémon GO zurück!

Wenn ihr Glück habt, begegnet euch aus heiterem Himmel sogar ein Schillerndes Rayquaza!!

Rayquaza kehrt bald in die Welt von Pokémon GO zurück!

Wenn ihr Glück habt, begegnet euch aus heiterem Himmel sogar ein Schillerndes Rayquaza!!

Shiny-Rayquaza im Raid

Als wäre die Rückkehr von Rayquaza nicht bereits eine schöne Überraschung genug, gibt es sogar noch ein schillerndes Rayquaza obendrauf. Tatsächlich entpuppte sich das Legendäre Pokémon im Laufe der Zeit als sehr beliebt bei den Pokémon-Fans. Die schillernde Version dürfte demnach heiß begehrt sein, wie wir unter anderem dem Twitter-Thread der Ankündigung entnehmen können.

Aber wann erscheint Shiny-Rayquaza im Raid? Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden. Bereits morgen am 31. Juli 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit geht es los. Dann habt ihr ein paar Tage Zeit, genauer gesagt bis zum 02. September 2019 (22 Uhr), um an den Raid-Kämpfen der Stufe 5 teilzunehmen.

Und wenn ihr euch jetzt fragt, welche Pokémon ihr gegen Rayquaza einsetzen sollt, dann gibt es noch ein paar Tipps mit auf den Weg.

Am besten wählt ihr Pokémon vom Typ Eis, Drache, Fee oder Gestein. Da es sich um einen Drachen- und Flug-Typ handelt, wären das seine Schwächen. Demnach eignen sich als Konter folgende Pokémon:

Mewtu: Psychoklinge und Eisstrahl

Mamutel: Pulverschnee und Lawine

Rossana: Eisesodem und Lawine

Arktos: Eisesodem und Eisstrahl

Austos: Eisesodem und Lawine

Walraisa: Eisesodem und Blizzard

Dragoran: Drachenrute und Wutanfall

Rayquaza: Drachenrute und Wutanfall

Es liegt also nahe, ein Rayquaza als Konter einzusetzen, wenn ihr bereits über eines verfügt oder an den Tagen eines fangt, um weitere zu besiegen. Mit etwas Glück begegnet euch nach dem erfolgreichen Kampf ein Shiny-Rayquaza.Wir wünschen schon mal viel Erfolg bei der Suche!