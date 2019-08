Pokémon Go - Am Montag startet das Geschenke-Event mit einem möglichen Shiny Mobai

Am Montag startet ein „Pokémon Go“-Event, bei dem sich alles um das Schenken, aber auch um ein besonderes Pokémon dreht. Wir verraten euch, wie ihr gemeinsam mit euren Freunde in diesem Zeitraum davon profitieren könnt.

Niantic startet am 05. August das Geschenke-Event in Pokémon Go, bei dem ihr und eure Freunde eine Vielzahl an Pokémon und demnach eine Menge Erfahrungspunkte abstauben könnt. Sogar ein schillerndes Mobai kann in dieser Zeit einem Ei entschlüpfen. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr im Folgenden.

Geschenke, Geschenke, Geschenke!

Wenn das Event am kommenden Montag um 22 Uhr startet, habt ihr bis zum 19. August 2019 Zeit, PokéStops zu besuchen, die ihr um eine erhöhte Anzahl dort gelagerter Geschenke erleichtert. Das sind die dazugehörigen Boni:

Das ganze Event über brauchen 7-km-Eier, die aussehen wie 2 km-Eier, auch nur 2 km zum Ausbrüten. Jedoch schlüpfen dieselben Pokémon, die aus 7-km-Eiern schlüpfen würden.

In einigen dieser Eier versteckt sich ein schillerndes Mobai

30 Geschenke können pro Tag geöffnet werden

20 Geschenke können im Beutel getragen werden

Je mehr Geschenke ihr dabei mit euren Freunden austauscht, um euch gegenseitig eure Zuneigung zu beweisen, desto mehr Erfahrungspunkte erhascht ihr dabei. Nicht zuletzt durch die geringere Brützeit der 7-km-Eier, mit denen ihr eine Menge Pokémon schlüpfen lassen könnt.

Das schillernde Mobai

Ab dem Eventstart können also sowohl aus den 2- als auch den 7-km-Eiern Shiny Mobai schlüpfen, die ein wenig anders aussehen werden als die normalen Mobai. Für alle, die ihre Sammlung schillernder Pokémon aufbessern wollen: Das ist eure Gelegenheit!

