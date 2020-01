Podcast - The Witcher-Review: Das haben wir gehasst und das geliebt!

Die heutige 10. Podcast-Folge widmet sich erneut der populären Netflix-Produktion „The Witcher“. Doch diesmal wollen wir euch nicht vorbereiten, sondern lassen euch an unseren Gedanken nach dem Schauen der 1. Staffel teilhaben und euch verraten, was wir von der Serie halten – und warum.

Ein weiteres Mal dreht sich eine Episode unseres Podcasts um The Witcher. Während es beim letzten Mal darum ging, euch vorab mit allen wichtigen Infos für die Netflix-Serie auszustatten, geht es diesmal ans Eingemachte, denn wir nehmen die Hexer-Show nun ganz genau unter die Lupe.

In unserer Reflektion beleuchten wir die acht Folgen von verschiedenen Seiten und klären, warum es die Serie so schwer hat in einer Welt zu bestehen, in der die The Witcher-Spielreihe von CD Projekt bereits existiert und wie unsere Meinung zur Serie schließlich ausfällt. Die Schriftform unserer Review findet ihr alternativ hier:

The Witcher (Serie) Zielgruppen-Kluft: Die Serie muss eine enorme Aufgabe bewältigen

Im Gespräch durfte ich, Cynthia Weißflog, als Leserin der Bücher und Fan der Spiele teilhaben. Doch die Gastgeber Ben Brüninghaus und Patrik Hasberg haben einen jeweils anderen Bezug zu der Hexer-Welt, weshalb wir viele verschiedene Seiten beleuchten und voller Spannung besprechen konnten.

Wichtig ist, dass wir inhaltlich zum Teil auf Spoiler eingehen, die in der Serie, den Spielen und der Buchreihe des „The Witcher“-Franchise zu finden sind. Seid an dieser Stelle gewarnt. Und nun wünschen wir viel Spaß mit der aktuellen Episode Doublepump. Mehr zur Witcher-Serie erfahrt ihr in unser Zusammenfassung.

