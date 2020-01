Podcast - Wird 2020 das beste Spielejahr aller Zeiten?

In unserer heutigen Podcast-Episode sprechen wir über gemischte Gefühle, die das Jahr 2019 betreffen und geben einen kleinen Ausblick auf das vielversprechende Jahr 2020, das für die Videospielindustrie außerordentlich wichtig werden könnte.

Das Jahr 2019 liegt hinter uns und hinterließ zwiegespaltene Gemüter. Während die einen recht zufrieden waren mit den Top-Games in 2019, positionieren sich viele dahingehend, dass es insgesamt eher mau war mit tollen Videospielen im vergangenen Jahr.

So oder so gab es 2019 einiges zu spielen, während die Branche den einen oder anderen Rekord verbuchen konnte. Doch dieses Jahr könnte wie kein anderes in die Geschichtsbücher der Videospielindustrie eingehen. Ein ganz neues Jahrzehnt liegt vor uns und gleich zu Beginn erscheint die nächste Generation an Heimkonsolen, während der große Bruder Cloud-Streaming auf seinen großen Moment wartet.

Doch noch mehr tut sich am Horizont auf. Was wird die nächsten 10 Jahre und das Jahr 2020 generell noch so alles bieten? Wohin tendieren die Trends und wie ist der aktuelle Stand? Wir lassen unsere Gedanken zum neuen Gaming-Jahr im aktuellen Podcast kreisen und hoffen, euch einen kleinen Ausblick bieten und vorbereiten zu können auf all die schönen Dinge, die da in nächster Zeit folgen mögen.

