Podcast - Spiele der Kindheit: Welche Games haben Kinder der 90er-Jahre gespielt und geprägt?

Die 90er waren voller Spieleklassiker, aus denen mittlerweile riesige Franchise entstanden sind. Zeit also in unserer neuesten Podcast-Folge in Erinnerungen zu schwelgen und über die Spiele zu sprechen, die uns früher quasi großgezogen haben.

In der neuesten Episode unseres noch recht frischen Podcasts sprechen wir über die Spiele unserer Kindheit und welche Titel uns in den 90er besonders geprägt haben.

Ben und meine Wenigkeit sind beide Ende der 80er Jahre geboren worden und hatten dadurch das große Glück gemeinsam mit einigen der größten Spiele-Franchise aufzuwachsen, die noch heute durch neue Ableger regelmäßig erweitert werden.

Wir konnten uns in „Resident Evil“ und „Silent Hill“ so richtig schön gruseln, retteten in „Wolfenstein“, „Doom“ und Co. aus der Ego-Perspektive mehrfach die Welt oder verfeinerten in „Age of Empires“ unser taktisches Verständnis.

In unserer zweiten regulären Postcast-Folge schwelgen wir in Erinnerungen, fachsimpeln über unsere ersten Konsolen und PCs und springen dabei von einem Klassiker zum Nächsten - hört also gerne mal rein:

Der PlayCentral-Podcast

Den Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify und iTunes folgen. Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen und auf den entsprechenden Plattformen eine Bewertung hinterlassen.

Mehr zum offiziellen Podcast von PlayCentral.de erfahrt ihr hier: