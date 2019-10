Podcast - Schönheit in Videospielen: Was ist Schönheit und wo finden wir sie in Games?

In unserer heutigen Ausgabe von Doublepump sprechen wir über Schönheit und was sie auszeichnet. Wo versteckt sie sich in Videospielen und welche Form kann sie annehmen? Das und noch mehr besprechen wir im Podcast!

Unser heutiges Thema im Podcast Doublepump ist Schönheit in Videospielen. Wir haben uns gefragt, was Schönheit überhaupt bedeutet und wo wir sie in Games vorfinden können. Welche Arten von Schönheit gibt es eigentlich und wie subjektiv ist sie wirklich?

Außerdem gehen wir ein wenig auf das Thema künstlich erschaffene Schönheit ein und denken über prozedural generiert Spielwelten nach. Wird die KI von morgen schönere Welten bauen, als wir es je könnten?

Schönheit in Videospielen im Podcast

Zudem begrüßen wir erstmals in Doublepump einen Gast: der erste Gastauftritt gebührt Kunstkennerin Cynthia Weißflog aus der PlayCentral-Redaktion. Zu dritt sprechen wir über die atemberaubendsten Spielwelten und philosophieren über künstlerische Ansätze in Videospielen.

Parallel dazu haben wir einen Artikel mit den 12 schönsten Spielwelten aller Zeiten vorbereitet, den wir für euch bereitgestellt haben:

Games Die 12 schönsten Spielwelten aller Zeiten

Der PlayCentral-Podcast

Den Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify und iTunes folgen. Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen und auf den entsprechenden Plattformen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns auf euch!

Mehr zum offiziellen Podcast von PlayCentral.de erfahrt ihr hier: