Podcast - Konnte Death Stranding schließlich dem Hype gerecht werden?

In unserer heutigen Podcast-Episode sprechen wir über „Death Stranding“ und widmen uns der Frage, ob der Titel schließlich dem Hype gerecht werden konnte. Ist das Spiel ein Meisterwerk oder für viele doch eine Enttäuschung geworden? In der aktuellen Episode unseres Podcasts sprechen wir über das neue Spiel von Kojima Productions und klären erst einmal die Frage, was überhaupt ein „Hideo Kojima Game“ ist. Wir fragten uns, wie das Spiel so einen gigantischen Hype generieren und so viel Aufmerksamkeit erhalten konnte. Dabei sprechen wir ein wenig über die Geschichte von Kojima Productions und den Stellenwert des Studios in der Branche. Außerdem gehen wir noch ein wenig auf das Thema Personenkult ein, bevor wir uns schließlich dem Spiel als solches widmen. Wir verraten euch, wie uns Death Stranding gefallen hat und wo es mögliche Ansatzpunkte für Kritik gibt. Den erwähnten Test zum Spiel findet ihr hier vor: Death Stranding Test: Liefert Hideo Kojima den heißesten Anwärter auf das Spiel des Jahres? Uns ist bewusst, dass man natürlich noch so viel mehr zu diesem Thema sagen könnte, aber wir wollten den 2-Stunden-Rahmen keinesfalls sprengen. Aber uns interessiert deshalb natürlich umso mehr auch eure Meinung: Gerne könnt ihr uns unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren oder auf Discord im Podcast-Channel euer Feedack zu diesem Thema hinterlassen. Wir würden uns freuen. Der PlayCentral-Podcast Den Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify und iTunes folgen. Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen und auf den entsprechenden Plattformen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns auf euch! Mehr zum offiziellen Podcast von PlayCentral.de erfahrt ihr hier:

