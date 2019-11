Podcast - Gewalt in Videospielen: Warum gibt es sie und wie kann sie aussehen?

© Activision / Infinity Ward / PlayCentral-Bildmontage

Gewalt in Videospielen wird immer mehr zum Marketing-Instrument vieler Entwickler und Publisher, um den Spieler durch kontroverse oder umstrittene Szenen zu schockieren und dadurch Aufmerksamkeit auf das eigene Produkt zu lenken. Genau dieses Thema besprechen wir in unserer neuesten Podcast-Episode. In der aktuellen Episode unseres Podcasts sprechen Ben und meine Wenigkeit über das Thema Gewalt in Videospielen. Wo liegen die Grenzen des guten Geschmacks, was sind mögliche Tabuthemen und haben Entwickler bei ihren Spielen wirklich eine soziale Verantwortung? Dabei sprechen wir unter anderem umfangreich über die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare sowie bestimmte Szenen, die uns beide besonders im Gedächtnis geblieben sind. Den passenden Artikel mit dem Titel „Über soziale Verantwortung in Videospielen“ von Manuel Schmitt findet ihr hier verlinkt. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung: Gerne könnt ihr uns unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren oder auf Discord euer Feedack zu diesem Thema hinterlassen. Wir würden uns freuen. Der PlayCentral-Podcast Den Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify und iTunes folgen. Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen und auf den entsprechenden Plattformen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns auf euch! Mehr zum offiziellen Podcast von PlayCentral.de erfahrt ihr hier:

