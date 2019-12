Podcast - Faszination Postapokalypse: Was begeistert die Menschen so sehr an Endzeitszenarien?

© Capcom/PlayCentral.de

In unserer heutigen Podcast-Episode sprechen wir über die Postapokalypse und Settings in Filmen, Serien und Games, die daran angelehnt sind. Welche Formen und Unterschiede gibt es und warum fasziniert diese Idee die Menschen? In der neuen Episode unseres Podcasts sprechen wir über postapokalyptische Szenarien, die wir in gängigen Medien vorfinden. Warum sind die Menschen eigentlich so fasziniert von Zombies und Seuchen à la Resident Evil oder Settings, die nach katastrophalen Ereignissen wie in Fallout spielen? Unser heutiger Gast, Dustin Hasberg, war erst vor wenigen Wochen in Chernobyl unterwegs und hat sich die zerstörten und verlassenen Örtlichkeiten angesehen. Wir befragen ihn zu seinen Erfahrungen und versuchen zu verstehen, was ein Videospiel braucht, um ein glaubwürdiges Szenario in der Apokalypse zu vermitteln. Die Episode könnt ihr direkt hier anhören: Doch uns interessiert natürlich auch eure Meinung: Gerne könnt ihr uns unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren oder auf Discord im Podcast-Channel euer Feedack zu diesem Thema hinterlassen. Wir würden uns freuen! Der PlayCentral-Podcast Den Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify und iTunes folgen. Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen und auf den entsprechenden Plattformen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns auf euch! Mehr zum offiziellen Podcast von PlayCentral.de erfahrt ihr hier:

