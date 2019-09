Podcast - Das ist Doublepump: Der offizielle Podcast von PlayCentral.de

Heute möchten wir euch erstmalig den offiziellen PlayCentral-Podcast vorstellen. Hier werden wir regelmäßig über Videospiele, TV-Serien, Filme und allgemeine Themen zeitgemäßer Popkultur sprechen.

Die Zeit steht niemals still und auch unsere Webseite PlayCentral.de hat sich in den letzten Wochen und Monaten verändert. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch in einem Artikel erklärt, weshalb PlayNation.de mittlerweile einen neuen Namen trägt, welche Änderungen wir auf der Webseite bereits vorgenommen haben und welche Dinge für die Zukunft geplant sind.

Ein auditiver Hörgenuss: Doublepump!

Neben einem neuen YouTube-Kanal, der sich nun ebenfalls PlayCentral nennt und somit bestens zu unserem neuen Namen passt, haben Ben und meine Wenigkeit in den letzten Wochen an unserem neuen Podcast namens Doublepump gearbeitet.

Schon seit längerer Zeit geisterte diese Idee in unseren Köpfen herum. Schließlich gibt es unzählige Themen, die wir auf PlayCentral.de einfach nicht so sehr im Detail behandeln können, wie es bei einem Podcast der Fall ist. Außerdem quaschen wir für unser Leben gerne über Games, Filme und Serien.

Die spannendsten Themen

Natürlich wird unser Hauptfokus auf Videospielen liegen, denn wir lieben Games! Doch zusätzlich werden außerdem allgemeine Themen zeitgemäßer Popkultur behandelt. Generell gilt, wir möchten uns selbst keine Grenzen setzen.

Freuen dürft ihr euch zudem immer mal wieder auf fantastische Gäste aus der Branche und der wunderbaren PlayCentral-Redaktion.

Hier gibt's auf die Ohren

Unseren Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify folgen. Weitere Plattformen wie iTunes werden in naher Zukunft ebenfalls folgen.

In unserer Eröffnungsepisode (#00) sprechen wir satte 90 Minuten lang über die diesjährige gamescom, die Eröffnungsfeier Opening Night Live, unzählige Spiele der Messe und ziehen ein Fazit zur gamescom im Allgemeinen.

Wenn ihr also gerne unseren Stimmen lauschen möchtet, schaltet gerne immer mal wieder herein und genießt das auditive Dämonenschnetzeln - wir würden uns freuen!

Doublepump auf Patreon

Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen. Patreon bietet unter anderem eine mobile App für Smartphones an, die ihr euch für iOS oder Android herunterladen könnt. Hierüber könnt ihr den Podcast ebenfalls ganz entspannt verfolgen.

Das knallbunte Cover, das ab sofort unseren Podcast ziert, stammt übrigens von dem wunderbaren Maik Eisermann. Hier findet ihr sein Instagram-Profil.