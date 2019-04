PlayStation Store - Bietet ab sofort ein 14-tägiges Rückgaberecht

Einkäufe im PlayStation Store werden jetzt weniger riskant, denn Sony hat kürzlich das Rückgaberecht geändert. Inzwischen könnt ihr von einem neu eingeführten 14-Tage-Rückgaberecht Gebrauch machen. Näheres dazu haben wir für euch zusammengefasst.

Jeder hat schon einmal ein Spiel oder DLC gekauft und war mit der Entscheidung nicht zufrieden. Das ist allerdings kein Problem mehr, denn Sony hat nun das Rückgaberecht geändert. Unter bestimmten Bedingungen ist es nun möglich, einen digitalen Inhalt innerhalb von 14 Tagen zurückzugeben. Dazu gehören Vollversionen von Spielen, DLCs, Designs, Avatare und Season-Pässe.

Dasselbe gilt natürlich für vorbestellte Spiele und Inhalte. Spieler können bis zum Erscheinen jederzeit eine Rückerstattung beantragen, solang der Inhalt nicht runtergeladen, installiert oder gestreamt wurde. Sollte das Produkt allerdings Fehler beinhalten, erhaltet ihr auch nach der Installation und dem Benutzen eine volle Erstattung.

Wichtig: Solltet ihr mit eurem PSN-Namen nicht zufrieden sein und ändert diesen, wird das allerdings nicht erstattet.

Die 14-tägige Frist bezieht sich auf die Zeit, die mit dem Senden des Formulars zusammenhängt. Der Anspruch erlischt nicht, wenn die 14-tägige Frist abläuft, bevor ihr eine Antwort seitens Sony erhalten habt.

Rückgaberecht bei Abonnements

Das neue Rückgaberecht zählt nicht nur für Spiele und DLCs, auch Abonnements wie PlayStation Plus, PlayStation Now und Spotify Premium auf PlayStation Music sind eingeschlossen. Hier gilt ebenfalls ein Zeitraum von 14 Tagen, den ihr nutzen könnt, um die Rückerstattung zu beantragen. Sony wird in dem Fall allerdings eine Benutzungsgebühr abziehen. Dessen Höhe hängt von der Dauer und Nutzung des Services ab.

Anders als zum Beispiel bei Steam oder Xbox Live, müsst ihr direkt den Support anschreiben, um eure Rückerstattung zu beantragen. Nutzt dazu gerne den unteren Button.

Hier Kontakt mit dem Support aufnehmen!